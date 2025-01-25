Наели жирок и дали потомство: Почти все серые киты, оставшиеся на планете, обитают около Камчатки

Сотрудники ИПЭЭ РАН выяснили, что около Камчатки обитают 228 из 240 оставшихся на планете серых китов, поэтому данную акваторию можно рассматривать как ключевой район сохранения популяции морских гигантов. Как сообщает «Газета.ru», в среднем каждая краснокнижная особь появляется вдоль северного берега бухты Ольга в течение временного промежутка от 1 до 19 дней, в среднем 11,7 дня.

«Изучение серых китов в Кроноцком заповеднике открывает большие перспективы, так как в этом месте можно встретить практически всю охотоморскую популяцию. Часть китов нагуливается здесь весь сезон, другая часть мигрирует через Камчатку на Сахалин и может задержаться на какое-то время для восполнения энергетических потребностей», — рассказал младший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Матвей Мамаев.

В ходе исследования учёным также удалось зафиксировать рост числа детёнышей. Так, в нагульный период 2024 года они обнаружили 16 молодых китов минувшего года рождения. Это очень высокий показатель, так как ранее было выявлено суммарно 20 детёнышей.

Также киты подходят к Камчатке, чтобы наесть жирок. В сентябре 2024 года хорошее состояние подкожного жира отмечено у 50% встреченных особей, удовлетворительное — у 35%, плохое — у 15%. Нагульный район отличается богатым составом кормовой базы животных, объяснили учёные.