Самец горбатого кита проплыл свыше 13 тыс. километров в поисках партнёрши

Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) совершил рекордный заплыв, преодолев более 13 тысяч километров через три океана. Об этом стало известно в статье, опубликованной в журнале Science.

Это путешествие стало самым длинным зарегистрированным маршрутом миграции среди морских млекопитающих. Кита впервые заметили у берегов Колумбии в 2013 году. В 2017 году его обнаружили в северной части Тихого океана, а в 2022 году — у Занзибара в Индийском океане. Таким образом, его маршрут пролегал через Тихий, Атлантический и Индийский океаны. Расстояние между точками на карте составило 13 046 километров.

Учёные идентифицировали кита по фотоматериалам, используя уникальные особенности его хвоста, такие как цветовые узоры и шрамы. Программа Happywhale, основанная на искусственном интеллекте, сопоставила фотографии из обширной базы данных, насчитывающей более 900 000 изображений, что позволило точно определить его перемещения.

Горбатые киты известны своими длинными миграциями между местами кормления в полярных водах и зонами размножения в тропиках. Однако этот случай показал, что их маршруты могут быть гораздо более разнообразными, чем считалось ранее. Эксперты предполагают, что такое путешествие могло быть вызвано изменением климата, истощением запасов продовольствия или поиском партнёра.

По словам морского биолога Александра Верса из колледжа Хэмпден-Сидни, это открытие демонстрирует необычайную смелость и адаптивность китов в поисках новых возможностей. Теперь учёным предстоит изучить, что именно движет такими миграциями и как они связаны с изменениями в окружающей среде.