В Петербурге нерпят-сироток выхаживают с помощью плюшевых "мам"
В Петербурге оставшихся сиротами нерп выхаживают с помощью плюшевых "мам"
В Фонде друзей балтийской нерпы осиротевших детёнышей выхаживают с помощью плюшевых "мам". Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", нерпята прячутся за ней, спят рядом, а также играют и прижимаются. Это делает их жизнь гораздо спокойнее в психологическом плане.
Плюшевая "мама" и балтийская нерпочка. Видео © VK / sealrescue
"Искусственные мамы продолжают помогать даже балтийским нерпам", — приводит телеканал заявление специалистов.
Как рассказали в фонде, без таких "мам" детёныши бы сосали стены, пол, свои ласты и были бы беспокойнее. Всего для малышей купили семь плюшевых игрушек, чтобы у каждого была своя и не приходилось бороться друг с другом за внимание.
А ранее в Московском зоопарке рассказали, какие животные уже вышли на улицу насладиться весенним теплом. Так, самыми первыми солнышко почувствовали птицы огари. Ещё 1 марта они покинули пруд и вовсю начали блуждать по дорожкам и газонам.
Кадр из видео VK / sealrescue