В Петербурге нерпят-сироток выхаживают с помощью плюшевых "мам"

В Фонде друзей балтийской нерпы осиротевших детёнышей выхаживают с помощью плюшевых "мам". Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", нерпята прячутся за ней, спят рядом, а также играют и прижимаются. Это делает их жизнь гораздо спокойнее в психологическом плане.

Плюшевая "мама" и балтийская нерпочка. Видео © VK / sealrescue

"Искусственные мамы продолжают помогать даже балтийским нерпам", — приводит телеканал заявление специалистов.

Как рассказали в фонде, без таких "мам" детёныши бы сосали стены, пол, свои ласты и были бы беспокойнее. Всего для малышей купили семь плюшевых игрушек, чтобы у каждого была своя и не приходилось бороться друг с другом за внимание.