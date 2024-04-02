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2 апреля, 19:11

В Петербурге нерпят-сироток выхаживают с помощью плюшевых "мам"

В Петербурге оставшихся сиротами нерп выхаживают с помощью плюшевых "мам"

В Фонде друзей балтийской нерпы осиротевших детёнышей выхаживают с помощью плюшевых "мам". Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", нерпята прячутся за ней, спят рядом, а также играют и прижимаются. Это делает их жизнь гораздо спокойнее в психологическом плане.

Плюшевая "мама" и балтийская нерпочка. Видео © VK / sealrescue

"Искусственные мамы продолжают помогать даже балтийским нерпам", — приводит телеканал заявление специалистов.

Как рассказали в фонде, без таких "мам" детёныши бы сосали стены, пол, свои ласты и были бы беспокойнее. Всего для малышей купили семь плюшевых игрушек, чтобы у каждого была своя и не приходилось бороться друг с другом за внимание.

А ранее в Московском зоопарке рассказали, какие животные уже вышли на улицу насладиться весенним теплом. Так, самыми первыми солнышко почувствовали птицы огари. Ещё 1 марта они покинули пруд и вовсю начали блуждать по дорожкам и газонам.

Нерпа Шлиссик из Петербурга примёрзла пузом ко льду на морозе и лишилась части шерсти
Нерпа Шлиссик из Петербурга примёрзла пузом ко льду на морозе и лишилась части шерсти
Обложка ©

Кадр из видео VK / sealrescue

Наталья Исакова
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