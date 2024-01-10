Регион

Уведомления отключены

10 января, 13:13

Нерпа Шлиссик из Петербурга примёрзла пузом ко льду на морозе и лишилась части шерсти

Петербургский фонд показал, как нерпы Шлиссик и Крошик пережили сильные морозы

Нерпа Шлиссик в воде на морозе. Обложка © VK / "Спасение тюленей"

Нерпа Шлиссик в воде на морозе. Обложка © VK / "Спасение тюленей"

В Санкт-Петербурге знаменитые нерпы Крошик и Шлиссик согревались во время морозов в уличном бассейне. В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали, что Шлиссик даже потерял часть шерсти, поскольку стал примерзать пузиком ко льду.

Нерпа Шлиссик в воде на морозе. Обложка © VK / "Спасение тюленей"

Нерпа Шлиссик в воде на морозе. Обложка © VK / "Спасение тюленей"

"Наши с вами любимцы с честью выдержали новогодние морозы, и жили они всё это время в уличном бассейне. Грелись в воде и две недели практически не вылезали на сушу. За это время Крошик и Шлиссик порядком устали, так как на плаву им не удавалось хорошо выспаться. И всё-таки подзамёрзли", пояснили специалисты фонда.

Крошика и Шлиссика уже перевели во внутренние помещения, где они отдыхают и отсыпаются. На страничке фонда в соцсети появились кадры, где видно, как нерпа блаженствует на бортике бассейна, лениво переворачиваясь с боку на бок.

Нерпа лежит на бортике бассейна после морозов в Петербурге. Видео © VK / "Спасение тюленей"

10 питомцев, которые вместе с нами ждали новогодние выходные и теперь кайфуют по полной
10 питомцев, которые вместе с нами ждали новогодние выходные и теперь кайфуют по полной

А ранее в Московском зоопарке показали, как пандёнок залез на весы своей мамы Диндин. Малышка неуверенно, но старательно подтягивается и залезает на устройство маленькими шажками.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Животные/ домашние питомцы
  • Поп-культура и Развлечения
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров