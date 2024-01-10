Нерпа Шлиссик из Петербурга примёрзла пузом ко льду на морозе и лишилась части шерсти

В Санкт-Петербурге знаменитые нерпы Крошик и Шлиссик согревались во время морозов в уличном бассейне. В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали, что Шлиссик даже потерял часть шерсти, поскольку стал примерзать пузиком ко льду.

Нерпа Шлиссик в воде на морозе. Обложка © VK / "Спасение тюленей"

"Наши с вами любимцы с честью выдержали новогодние морозы, и жили они всё это время в уличном бассейне. Грелись в воде и две недели практически не вылезали на сушу. За это время Крошик и Шлиссик порядком устали, так как на плаву им не удавалось хорошо выспаться. И всё-таки подзамёрзли", — пояснили специалисты фонда.

Крошика и Шлиссика уже перевели во внутренние помещения, где они отдыхают и отсыпаются. На страничке фонда в соцсети появились кадры, где видно, как нерпа блаженствует на бортике бассейна, лениво переворачиваясь с боку на бок.

Нерпа лежит на бортике бассейна после морозов в Петербурге. Видео © VK / "Спасение тюленей"