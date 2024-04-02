В Московском зоопарке рассказали, какие животные уже вышли на улицу насладиться весенним теплом

Гости Московского зоопарка теперь смогут подольше наблюдать, как проводят время их любимые животные, — зоосад перешёл на весенний режим работы из-за увеличения светового дня. Кто из обитателей уже вышел в уличные вольеры, рассказала научный сотрудник учреждения Екатерина Куприкова.

По её словам, первыми весеннее тепло почувствовали птицы огари (красная утка). Ещё 1 марта они покинули пруд и начали блуждать по дорожкам и газонам, такое поведение в зоопарке считается первым признаком прихода весны.

"Стали больше нежиться на солнце рыси, леопарды, хотя и зимой их можно было нередко увидеть в вольере. Но сейчас они лежат довольные уже на солнышке. Около двух недель гуляют на улице и слоны, с увеличением светового дня их прогулки стали дольше. Также на улицу вышли зебры, они тоже достаточно холодоустойчивые, несмотря на то что являются африканскими обитателями", — подчеркнула специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Куприкова добавила, что с наступлением тёплых дней на улицу часто выбирается самец панды Жуи. В настоящее время косолапый может бродить по двум вольерам, так как самка сидит с малышкой Катюшей в закрытом павильоне. Сотрудница зоосада уточнила, что больше всего весна чувствуется на пруду — у птиц начинается брачный сезон.

Чёрный лебедь. Скриншот © Telegram / Московский зоопарк

"Изгибают шеи лебеди, выясняют, кто сильнее, кряквы, улетают на другие московские пруды огари. Зато прилетают чайки, поэтому везде слышен птичий гомон", — пояснила Куприкова.

Кто ещё не вышел прочувствовать весну, так это жирафы. Эти животные очень любят тепло и могут легко простудиться, так как земля ещё недостаточно прогрета.