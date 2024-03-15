Растёт не по годам: В Московском зоопарке поселился гигантский бородач

В Московском зоопарке поселился гигантский пернатый хищник бородач, по-другому — ягнятник. Он прибыл из Алма-Аты ещё в конце 2023 года, однако видео с ним пресс-служба столичного учреждения показала только сейчас. Птице почти год, но она уже практически сравнялась размерами со взрослыми представителями своего вида. Пока главное внешнее отличие бородача от старших сородичей — более тёмный окрас юношеского оперения.

В Московском зоопарке поселился гигантский бородач. Видео © Telegram / Московский зоопарк

"Пол бородача ещё не известен — в его определении пока нет необходимости. Рацион бородача во многом аналогичен общему рациону крупных птиц-падальщиков: отборное мясо, в основном говядина, крысы и так далее. Важная особенность — рубленые говяжьи рёбра, которые предназначены только для него. Уникальность бородачей в том, что они спокойно переваривают проглоченные мелкие кости", — отметили в Московском зоопарке.

По словам сотрудников учреждения, адаптация пернатого в столице в целом прошла хорошо. В первые несколько часов были небольшие стычки с соседями — новенький на тот момент ещё не знал границу территории. Но ничего серьёзного в итоге не произошло, сейчас все хищники ужились друг с другом, а бородачу никто не мешает подходить к еде первым.

"Бородач особенно любит принимать участие в уникальном обогащении среды для хищных птиц-падальщиков, когда им дважды в неделю предлагают особенно крупные куски мяса, напоминающие туши, которые они ищут в дикой природе", — уточнили в зоопарке.

Пернатый доверяет людям и достаточно активно общается со специалистами. Традиционно бородачи жили в Московском зоопарке, а сейчас пара более взрослых особей обитает в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. В столичном учреждении подчеркнули, что уход и размножение бородачей важны на фоне международных усилий по сохранению данного вида: он относится к семейству ястребиных, а его представители являются одними из самых крупных птиц в мире. Взрослые особи достигают размера до 1,25 метра в длину, размах крыльев может составлять три метра, весят они свыше семи килограммов.

Отметим, что ягнятник внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу РФ. Посмотреть на бородача в Московском зоопарке можно в павильоне "Скала хищных птиц".