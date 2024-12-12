Последствия миграции из США: Учёные выявили высокую смертность моржей на Чукотке

На Чукотке, в окрестностях мыса Сердце-Камень, учёные зафиксировали необычайно высокую смертность среди моржей, прибывших из американских вод. Исследования, проведённые Тихоокеанским филиалом ВНИРО, показали, что причиной гибели стало серьёзное истощение животных, вызванное долгим переходом по открытым водам.

«В 2024 году на исследованной территории отмечена высокая смертность моржей, не характерная для такого сравнительно небольшого лежбища» — говорится в сообщении. Американские моржи, мигрировавшие с мыса Пойнт-Лей, столкнулись с условиями, значительно отличающимися от тех, к которым привыкли их российские сородичи. В отличие от моржей, которые обычно перемещаются вдоль кромки льда, американским животным пришлось преодолевать большие расстояния по открытому морю, что привело к их сильному истощению.

Учёные сообщили, что на лежбище было обнаружено чуть больше 10 тысяч моржей, в то время как ранее в этом районе их численность могла достигать до 100 тысяч особей. Погодные условия поздней осенью позволили моржам использовать льдины для отдыха и добычи пищи, что сократило их пребывание на берегу до трёх дней.

Кроме того, в ходе исследований специалисты также изучили распределение серых и гренландских китов, а также половозрастную структуру этих животных в Чукотском море. Были обследованы два серых кита, 28 моржей, один лахтак и шесть кольчатых нерп, добытых местными охотниками. Полученные данные помогут в дальнейшем более точно оценить численность морских млекопитающих в этом регионе.