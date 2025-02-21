Биолог объяснил, о каком катаклизме свидетельствует появление «рыбы Судного дня»

Народное поверье о том, что появление у берегов сельдяного короля свидетельствует о приближающихся катаклизмах, не лишено смысла. Так называемая «Рыба Судного дня» действительно может почувствовать землетрясение. Об этом рассказал профессор, доктор биологических наук, гидробиолог Юрий Симаков.

По его словам, рыба улавливает электрические импульсы, возникающие при движении литосферных плит. Более того, японцы специально держат сельдяных королей в аквариумах в качестве «живых датчиков» прогноза землетрясений.

«Люди назвали её «рыбой Судного дня», потому что они знают, что рыбы действительно поднимаются из больших глубин перед землетрясением», — подчеркнул эксперт в беседе с 360.ru.