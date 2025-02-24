«Серьёзная встряска»: Диетолог рассказала о правильной подготовке к Великому посту
Диетолог Соломатина: Перед постом нужно исключить продукты с животными жирами
Великий пост, самый длительный для православных христиан, начнётся 3 марта и завершится 19 апреля 2025 года. В течение полутора месяцев верующим предстоит соблюдать определённые ограничения в питании. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», как подготовить организм к этому важному периоду.
По её словам, некоторым людям стоит воздержаться от поста, так как он может стать серьёзной встряской для организма. К таким категориям относятся люди с хроническими заболеваниями, путешественники, беременные и кормящие женщины.
Тем, кто всё же решит поститься, важно заранее пересмотреть свой рацион и пищевые привычки для более плавного перехода к ограниченному питанию. Диетолог рекомендует постепенно исключать продукты с животными жирами, заменяя их растительными, что поможет организму легче адаптироваться. Также следует осторожно добавлять специи в постное меню, чтобы не раздражать стенки желудка.
После окончания поста важно не возвращаться к прежним привычкам слишком резко. Переход к обычному рациону должен быть постепенным, отметила медик.
«За время ограничений организм привык к постному питанию, поэтому резкое переедание жирными продуктами может тоже привести к проблемам с ЖКТ. После окончания поста нельзя сразу наедаться фастфудом или другими продуктами, которые были запрещены. Это создаст дополнительную нагрузку на организм и ослабит его», — добавила диетолог
Ранее Иерей Алексей Плохов, возглавляющий миссионерский отдел Курганской епархии, призвал не рассматривать Великий пост как диету. Он подчеркнул, что это время следует использовать для «подчинения плоти духу». По его мнению, основная цель поста заключается в подготовке к празднованию Воскресения Христова или Пасхи.
Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN