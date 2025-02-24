«Серьёзная встряска»: Диетолог рассказала о правильной подготовке к Великому посту

Великий пост, самый длительный для православных христиан, начнётся 3 марта и завершится 19 апреля 2025 года. В течение полутора месяцев верующим предстоит соблюдать определённые ограничения в питании. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», как подготовить организм к этому важному периоду.

По её словам, некоторым людям стоит воздержаться от поста, так как он может стать серьёзной встряской для организма. К таким категориям относятся люди с хроническими заболеваниями, путешественники, беременные и кормящие женщины.

Тем, кто всё же решит поститься, важно заранее пересмотреть свой рацион и пищевые привычки для более плавного перехода к ограниченному питанию. Диетолог рекомендует постепенно исключать продукты с животными жирами, заменяя их растительными, что поможет организму легче адаптироваться. Также следует осторожно добавлять специи в постное меню, чтобы не раздражать стенки желудка.

После окончания поста важно не возвращаться к прежним привычкам слишком резко. Переход к обычному рациону должен быть постепенным, отметила медик.

«За время ограничений организм привык к постному питанию, поэтому резкое переедание жирными продуктами может тоже привести к проблемам с ЖКТ. После окончания поста нельзя сразу наедаться фастфудом или другими продуктами, которые были запрещены. Это создаст дополнительную нагрузку на организм и ослабит его», — добавила диетолог