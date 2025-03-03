«Как дети»: Астролог рассказала, за какими знаками зодиака скрываются импульсивные шопоголики

Тельцам, Львам, Близнецам и Ракам больше других знаков зодиака свойственна склонность к совершению импульсивных покупок. Об этом рассказала астролог Ольга Сохолтуева.

Она объясняет это свойство тем, что в зодиакальном круге есть «простые, лёгкие и яркие» знаки. Их представители хотят получать от жизни удовольствие, в частности покупая себе разные вещи.

«Они, как дети, постоянно хотят приобретать «игрушки», чтобы порадовать себя», — объяснила она в беседе с «Москвой 24».

По словам астролога, Тельцы уделяют большое значение материальному миру, так что походы в магазины и покупки — важная часть их системы удовольствий. Близнецы в свою очередь просто любят всё новое и разнообразное, а также имеют потребность в регулярной смене окружающих их картинок.

Ракам свойственны крупные и практические неконтролируемые траты на себя и родных. А ещё они очень любят посуду и всякую кухонную утварь, добавила собеседница издания. А вот для Львов заказ на маркетплейсе — настоящее наслаждение. Это что-то вроде подарка себе любимому, получения которого они каждый раз дожидаются с нетерпением.