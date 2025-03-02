Забудьте о снотворных: 5 древнерусских способов борьбы с бессонницей, которые работают и сегодня

По статистике, в мире 15% населения страдает бессонницей. Это большая опасность, потому что здоровый сон — основа жизни, а недосып может негативно повлиять на все части нашего организма: и на мозг, и на сердце, и на сосуды. Грамотное лечение бессонницы — это один из приоритетов XXI века. При этом бороться с ней современному человеку трудно. Иногда встречаются совсем критичные случаи: когда ты работаешь на двух работах в дневную и ночную смену, как главный герой фильма «Таксист» с Робертом де Ниро, а сон всё не идёт. В таком случае самое время вспомнить «лайфхаки» наших далёких славянских предков.

Услуги чесальщиков или чесальщиц

Для отхода ко сну самые привилегированные из наших предков пользовались услугами чесальщиков. Фото © Wikipedia

Несмотря на тяжёлый физический труд, нашим предкам тоже иногда было тяжело заснуть. В большей степени это, конечно, относилось к боярству, дворянству и купечеству. Если за окном уже была темень, а сна — ни в одном глазу, можно было выкрутиться с присущей тому времени элегантностью. То есть позвать прислугу, но не обычную, а специальную, ту, которая должна была помогать с отходом ко сну. Это были чесальщики или же чесальщицы. Такой человек должен был массировать и чесать стопы, чтобы засыпающему было проще расслабиться.

Отвары из целебных трав

Нашим предкам помогали уснуть отвары из целебных трав. Фото © Шедеврум

Чесальщики — это, конечно, хорошо, но не у всех наших предков был доступ к такой роскоши, как личная прислуга. Тогда на помощь приходили целебные травы. Бабки-знахарки целыми днями ходили по лесам и полям, собирая там такие растения, как иван-чай, зверобой, душица, чабрец и хмель. Все они доступны до сих пор: например, вы можете купить себе шишки хмеля в любой аптеке и попробовать уснуть после чашечки горячего хмельного отвара, прямо как наши далёкие предки на Руси. А если смешать несколько таких трав, снадобье получится особенно мощным. Говорят, сам Сталин пил особый чай, который заваривал по рецепту древних славян.

Ритуалы в честь божества Дрёмы

Дрёма — это древнерусский дух, который помогал уснуть. Фото © Шедеврум

У славян была своя собственная богиня – покровительница сна. Она не принадлежала к высшему пантеону, но играла важную роль в повседневной жизни наших предков. По сути, Дрёма была домовым в виде доброй старушки с мягкими ласковыми руками и тихим, спокойным и убаюкивающим голосом. В сумерках Дрёма гуляла по улице, прямо под окнами, а ночью проскальзывала в щель и усыпляла домочадцев. С детьми Дрёма ведёт себя идеально: гладит по волосам, поправляет одеяло, успокаивает, если малышам неспокойно спится. Со взрослыми она любит «пошутить» — спровоцировать кошмары. Поэтому почитанию Дрёмы уделяли особое внимание. Летом даже проводили обрядовый праздник в её честь. Дрёма осталась в русских колыбельных, например, есть такая цитата с её участием: «Уж как сон ходил по лавке, / Дрема по полу брела».

Защитные заговоры от крикс и полуночниц

Злые духи, которые мешали уснуть, назывались криксами. Фото © Шедеврум

Если старушка Дрёма была добрым духом, то ночницы, криксы, плаксы, полуночники, а также крикливцы — это сонм злых духов, навевающих бессонницу и кошмары, мучая своими проделками и детей, и взрослых. Выглядели они в зависимости от племени славян или региона по-разному: то как летучие мыши, то как блуждающие огни, то как девицы в чёрной одежде. От крикс и ночниц можно было спастись, для этого русский народ придумал специальные заговоры. Вот один из них: «Криксы-вараксы! Идите вы за крутые горы, за тёмные леса».

Молитва святому Иринарху Ростовскому или семи отрокам эфесским

Ничего так хорошо не помогает сладко уснуть, как молитва правильному святому. Фото © azbyka

После Крещения Руси ритуалы по привлечению доброй Дрёмы и заговоры с целью отогнать злых варакс и полуночников уступили место молитвам. Конечно, все без исключения верующие повторяли знаменитые молитвы «на сон грядущий», но в случае, если это не помогало, пора было прибегать к «тяжёлой артиллерии», а именно — молитвам тем святым, которые покровительствовали конкретно спокойному сну. Главным русским «сонным» святым был Иринарх Ростовский. Он прожил свою жизнь как затворник Ростовского Борисоглебского монастыря на реке Устье. Весь свой век святой носил тяжёлые медные вериги и побивал себя палками во славу Божию, но и этого ему было мало. Иринарх Ростовский довёл до совершенства ещё одну аскетическую практику: депривацию сна. Он почти не спал при жизни, поэтому молитвы именно этого святого были особенно эффективными в борьбе с бессонницей.

Семеро эфесских отроков были в деле привлечения сна ещё эффективнее, чем суровый святой Иринарх Ростовский. И как только вы узнаете их историю, станет очевидно, почему. Кстати, семерых святых подростков почитаем не только мы, православные: отроков уважают также и в исламе. Итак, семеро друзей-мучеников жили, внезапно, в городе Эфесе в III веке нашей эры. Они не были простыми римлянами: один из ребят приходился сыном градоначальнику. Поэтому, когда в город приехал император Деций Траян и приказал всей семёрке принести жертвы языческим богам, те отказались. У Траяна не было времени разбираться с подчинёнными: правитель ехал на войну, но обещал вернуться и наказать парней. Это не входило в их планы, поэтому семеро отроков сбежали за город и спрятались в пещере на горе Охлон. Траян всё же вернулся и выяснил, где скрываются юноши: недаром он был императором. Святых эфесских мучеников замуровали прямо в этой пещере.

Прошло двести лет. Древний Рим уже давно принял христианство и раскололся надвое. Эфес оказался частью Восточной Римской империи. В то время ею правил Феодосий Великий. Именно в этот момент семеро отроков проснулись и вышли из пещеры. Оказывается, они не умерли, а спали чудесным сном. Представляете, что они чувствовали после пробуждения? Примерно так же почувствовали бы себя и вы, если бы вас заморозили на двести лет, а потом выпустили в мир летающих автомобилей. Неудивительно, что молитва семи эфесским отрокам особенно эффективна для сна. Вот они слева направо: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан, Антонин.