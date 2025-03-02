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2 марта, 10:00

Тест: В каких мультиках СССР звучат голоса известных артистов — слабо набрать 6/6?

А вы знали, что голоса Магомаева, Градского или, например, Ларисы Долиной можно услышать не только по радио и телевизору, но и в более необычном воплощении? Где? В мультиках СССР!

Советская мультипликация — это не просто яркие картинки и добрые истории, это целый мир, где каждая деталь продумана до мелочей. Особое место в этом мире занимает музыка: песни из мультфильмов становились настоящими хитами, которые пели всей страной, а композиторы создавали мелодии, которые до сих пор трогают сердца. Но настоящую магию этим песням придавали голоса известных артистов, которые становились частью сказки, добавляя ещё больше глубины и тепла. Звёзды советской эстрады не просто пели — они вкладывали в свои партии столько эмоций, что персонажи мультфильмов оживали, становясь почти реальными! Их талант был способен превратить даже самую простую песенку в маленький шедевр, который оставался в памяти на всю жизнь. Уже вспомнили несколько мелодий?

Звёзды СССР не только пели в мультиках, но и полноценно озвучивали героев. Слабо отгадать, голосом какого известного актёра говорил Винни Пух или Карлсон? А эту еду из советской школьной столовой мы будем помнить всю жизнь, ведь это не просто блюда, а целые воспоминания самых беззаботных лет!

Тест: Этих мультяшных умниц и красавиц в СССР знали все — а вы сможете угадать хотя бы 5 из 11?
Тест: Этих мультяшных умниц и красавиц в СССР знали все — а вы сможете угадать хотя бы 5 из 11?
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Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia / «Арменфильм»

Виктория Мишинкина
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