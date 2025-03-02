Тест: В каких мультиках СССР звучат голоса известных артистов — слабо набрать 6/6?

Советская мультипликация — это не просто яркие картинки и добрые истории, это целый мир, где каждая деталь продумана до мелочей. Особое место в этом мире занимает музыка: песни из мультфильмов становились настоящими хитами, которые пели всей страной, а композиторы создавали мелодии, которые до сих пор трогают сердца. Но настоящую магию этим песням придавали голоса известных артистов, которые становились частью сказки, добавляя ещё больше глубины и тепла. Звёзды советской эстрады не просто пели — они вкладывали в свои партии столько эмоций, что персонажи мультфильмов оживали, становясь почти реальными! Их талант был способен превратить даже самую простую песенку в маленький шедевр, который оставался в памяти на всю жизнь. Уже вспомнили несколько мелодий?