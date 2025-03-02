Гайд по джинсам: какие модели джинсов существуют, что модно в 2025 году Какие виды и модели женских джинсов существуют: гайд с фото, модные тренды 2025, обзор популярных моделей, таких как «скинни», «буткат», «момс», «бойфренды» и другие в материале Life.ru. 2 марта, 04:15 Чем различаются модели джинсов. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / G-Stock Studio, nnattalli

Виды джинсов: описание моделей с фото

Американский рэпер Кендрик Ламар выступил на Супербоуле-2025 в расклешённых буткатах от Celine стоимостью $1200 и взорвал Интернет. Вариации джинсов-клёш были популярны в 60–70-х годах, возродились и угасли в нулевых, поэтому выбор рэпера вызвал новые споры вокруг модных трендов на джинсы.

Мода на джинсы постоянно эволюционирует. В 2025 году в магазинах можно найти великое разнообразие моделей, способных подчеркнуть индивидуальность и особенности любой фигуры. Среди популярных фасонов — классические прямые, буткат, расширяющиеся от колена, и бойфренды, которые отличаются расслабленной посадкой.

Тренды 2025 года знаменуют возвращение к низкой посадке и свободному крою, вдохновлённые модой 2000-х годов. Кроме того, популярны джинсы с декоративными элементами, такими как вышивка или потёртости. Важно помнить, что мода циклична и классические модели всегда остаются актуальными.

Виды джинсов: описание моделей с фото

Регуляр (Regular)

Классические прямые джинсы будут уместны всегда. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bolyuk Studio

Классические прямые джинсы Regular — это модель, которая никогда не выходит из моды. Они выполнены из плотного денима и бывают выполнены в базовых оттенках: голубом, синем, чёрном и сером. Благодаря своему лаконичному силуэту такие джинсы подходят для любого возраста и типа фигуры. Эта модель универсальна: её можно носить как в повседневной жизни, так и в ситуациях, где требуется аккуратный и собранный образ.

Сочетать Regular можно с чем угодно — от строгих пиджаков и рубашек до уютных свитеров и кроссовок. В офисе они легко впишутся в деловой стиль в паре с жакетом и классическими туфлями, а в театре или на ужине с друзьями будут уместны с элегантной блузой и лодочками. Для расслабленного образа попробуйте дополнить их базовой футболкой, кедами или сапожками-казаками. Простота и сдержанность кроя делают их отличной основой для стильных и актуальных сочетаний.

Бойфренды (Boyfriend)

Джинсы силуэта «бойфренд» впишутся в гардероб в повседневном стиле. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Джинсы-бойфренды — это комфортная и стильная модель, которая идеально вписывается в повседневный гардероб. Их свободный крой не сковывает движения, а расслабленный силуэт добавляет непринуждённость образу. В зависимости от фасона бойфренды могут быть умеренно свободными или максимально объёмными.

Сочетать такие джинсы лучше всего со свободными футболками, худи и кроссовками для расслабленного casual-образа. Если хочется добавить женственности, попробуйте носить их с кроп-топами, приталенными жакетами и обувью на каблуке. В прохладное время года бойфренды отлично смотрятся с объёмными свитерами и грубыми ботинками.

Багги (baggy)

Джинсы багги будут стильно смотреться в сочетании с обувью на каблуке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis Bukhlaev

Джинсы багги — это объёмная и нарочито свободная модель с широкими штанинами. Первоначально багги появились в 90-х в хип-хоп-культуре и впоследствии стали частью модного направления Y2K. Сегодня они остаются актуальными, особенно в серых и чёрных оттенках с эффектом потёртости. Современные багги чаще имеют низкую посадку.

Сочетать багги можно с короткими топами, объёмными худи и оверсайз-рубашками, чтобы поддержать их свободный силуэт. Для создания спортивного образа подойдут кроссовки или массивные кеды, а если хочется сделать лук более элегантным — попробуйте добавить жакет и ботильоны на каблуке. В вечернем варианте багги можно носить с обтягивающим корсетом и эффектными аксессуарами. Главное правило — стараться сбалансировать объём.

Клёш (bell bottom)

Джинсы клёш помогут создать образ в стиле 70-х. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tinxi

Джинсы клёш — это модель с расширяющимися от колена штанинами, которая вернулась из моды 70-х и вновь стала актуальной. Свой пик популярности клёш пережил во времена диско, но затем снова завоевал подиумы и гардеробы, адаптировавшись к современным тенденциям. Этот фасон визуально вытягивает силуэт, создавая эффект длинных ног, и гармонично балансирует пропорции. Благодаря этому клёш идёт практически всем, независимо от типа фигуры.

Сочетать такие джинсы можно как в ретро-образах, так и в актуальных минималистичных комплектах. Клёш отлично смотрится с приталенными блузами, укороченными топами и водолазками, которые подчёркивают линию талии. В прохладное время года их можно комбинировать с укороченными жакетами, тренчами или кожаными куртками. Обувь играет ключевую роль: клёш идеально дополняют каблуки: ботильоны, туфли или платформы, — но для более расслабленного стиля подойдут кеды или массивные сапоги.

Буткат (Bootcut)

Джинсы буткат лучше сочетать с топами, подчёркивающими талию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Bootcut — это джинсы, которые слегка расширяются от колена, но не так сильно, как клёш. Буткат сохраняет более естественный силуэт, лишь немного расширяясь внизу. Такой крой появился в 60-х и был создан специально для того, чтобы брючины легко надевались поверх сапог (отсюда и название — bootcut, то есть «под обувь»). В 2025 году этот фасон снова в тренде, особенно в классических тёмных оттенках и моделях с завышенной талией.

Сочетать буткат можно с облегающими топами, рубашками или блузами, чтобы подчеркнуть талию и сбалансировать пропорции. В деловом стиле такие джинсы отлично смотрятся с жакетом и ботильонами, а в повседневном — с кедами или ковбойскими сапогами. Если хочется создать вытянутый силуэт, выбирайте модели с высокой посадкой и носите их с обувью на каблуке.

Бананы (Banana, Balloon, Сarrot)

Джинсы-бананы вошли в моду в 80-х. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Бананы — это джинсы с объёмной линией бёдер и слегка зауженными к щиколотке штанинами. Их силуэт напоминает форму банана — отсюда и название. Такой крой был популярен в 80-х и снова вернулся в моду благодаря своей комфортности и способности визуально подчёркивать талию. Бананы создают акцент на верхней части ног, поэтому отлично подходят для тех, кто хочет добавить объём в бёдрах или подчеркнуть изгибы.

Более экстравагантная версия бананов — джинсы-бочонки. Они ещё шире в бёдрах. Такие джинсы смотрятся более драматично и часто имеют укороченную длину. В 2025 году актуальны модели в светлых оттенках денима, а также варианты с высокой посадкой, которые акцентируют внимание на талии.

Чтобы сбалансировать объём, джинсы-бананы и бочонки лучше сочетать с облегающими топами, приталенными блузами или укороченными свитерами. Они отлично смотрятся с заправленными рубашками и тонкими водолазками, создавая стильный контраст между объёмным низом и аккуратным верхом. Из обуви подойдут как кеды и лоферы для расслабленного образа, так и ботильоны или массивные сапоги, которые добавят образу выразительности.

Мом-фит (Mom fit)

Модель джинсов мом-фит снова в тренде. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Мом-фит (Mom fit) или мамсы — это джинсы с высокой посадкой, свободным кроем в бёдрах и слегка зауженными к щиколотке штанинами. В 2010-х мом-джинсы снова вошли в моду благодаря своей комфортности и винтажному силуэту, который подчёркивает талию и визуально удлиняет ноги.

Мом-фит отлично сочетаются с базовыми футболками, оверсайз-свитерами и заправленными рубашками. В холодное время года их можно носить с тренчами, дублёнками или объёмными пуховиками. Из обуви подойдут кроссовки и лоферы для повседневного стиля, а для более элегантного образа — ботильоны или балетки. Благодаря своей универсальности мом-джинсы остаются одним из самых востребованных фасонов.

Скинни (skinny)

Джинсы скинни сейчас стоит комбинировать с объёмным верхом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / popcorner

Скинни — это узкие джинсы, плотно облегающие ноги по всей длине. Они были настоящим модным хитом 2010-х годов, когда их носили повсеместно: с объёмными свитерами, кожаными куртками, кроссовками и ботильонами. Однако со временем мода сместилась в сторону более свободных силуэтов, и скинни уступили место расслабленным моделям, таким как мом-фит, багги и буткат.

Скинни удобно носить с высокими сапогами, что делает их незаменимыми в холодное время года. Кроме того, они подходят для минималистичных и строгих образов, хорошо сочетаясь с удлинёнными жакетами, классическими рубашками и объёмными худи. Главное правило — балансировать силуэт, добавляя к узким джинсам свободный верх или многослойность.

Модели джинсов, популярные в 2025 году

Прямые джинсы (regular)

Прямые классические джинсы остаются вне времени, но в 2025 году они становятся не просто базовым элементом, а стильной основой для актуальных образов. В моде модели из плотного денима в тёмно-синем, сером и чёрном цветах, а также винтажные варианты с лёгкими потёртостями. Посадка — чаще высокая или средняя, подчёркивающая талию.

Как сочетать классические джинсы в 2025 году?

С объёмным верхом — прямые джинсы отлично работают в балансе с оверсайз-свитерами, бомберами и удлинёнными жакетами. Это тренд, который делает образ расслабленным, но стильным.

С заправленными рубашками — в 2025 году актуальны свободные рубашки из льна, хлопка или денима, которые можно носить как самостоятельно, так и в многослойных образах.

С трикотажем — уютные поло, тонкие водолазки и кардиганы придают образу элегантность и лёгкость. Такой стиль подходит как для офиса, так и для повседневных прогулок.

С обувью на контрасте — классика идеально сочетается с массивными кроссовками и ботильонами на каблуке. Для строгих луков выбирайте лоферы или туфли-мюли, а для расслабленного стиля — балетки и сандалии.

Багги (baggy)

Багги — самые расслабленные и смелые джинсы, которые в 2025 году остаются на пике популярности. Объёмные, мешковатые, с низкой или средней посадкой, они перешли из хип-хоп-культуры 90-х и стали ключевым элементом стильных образов. В этом году особенно актуальны серые, чёрные и варёные багги без рваных деталей и излишней деконструкции.

С чем сочетать багги в 2025 году?

С укороченным верхом — короткие топы, бомберы, кожаные куртки или кардиганы на пуговицах создают правильный баланс между объёмным низом и приталенным верхом.

С расслабленными рубашками — свободные хлопковые или атласные рубашки, заправленные наполовину или полностью, добавляют элегантности и делают образ более структурированным.

Применить многослойность — сочетайте багги с объёмными свитерами, жилетами и тренчами, чтобы создать сложный, но гармоничный силуэт.

Буткат (Bootcut)

Буткат — это джинсы с лёгким расширением от колена, которые в 2025 году становятся стильной альтернативой скинни и клёшу. Их главный плюс — универсальность: они визуально удлиняют ноги, подчёркивают талию и легко вписываются как в повседневные, так и в более элегантные образы. Особенно актуальны модели из плотного денима в тёмных оттенках, а также винтажные варианты с необработанным краем.

Как стилизовать буткат в 2025 году?

С приталенным верхом — жакеты с акцентом на талию, облегающие топы, боди или тонкие водолазки создают вытянутый силуэт и балансируют расклешённый низ.

С объёмным верхом — если хочется добавить трендовую многослойность, попробуйте сочетать буткат с оверсайз-пиджаками, трикотажными жилетами или короткими куртками-бомберами.

С обувью на каблуке — главный секрет стиля буткат в 2025 году — сочетание с обувью на платформе или устойчивом каблуке. Ботильоны, казаки, мюли и даже высокие сапоги, скрытые под джинсами, делают образ эффектным.

Комментарий эксперта: что будет в тренде 2025

Как отметила в комментарии Life.ru стилист Анна Скороходова, в 2025 году на пике популярности будут джинсы-клёш, прямые модели, бойфренды и широкие фасоны. Однако при выборе стоит учитывать множество нюансов.

Самая базовая модель — классические прямые джинсы. Они универсальны и подходят как для строгих, так и для расслабленных образов.

— Стоит отметить, что прямые джинсы должны быть действительно прямыми. Они не должны облегать зону бедра. Важно, чтобы они были слегка объёмными в бёдрах и дальше шли по прямой линии вниз, — заявила стилист.

Широкие джинсы — ультратренд 2025 года. В моде также слегка бочкообразные, массивные модели. Однако за счёт объёма они могут визуально добавить несколько килограммов даже самым худеньким девушкам.

— Я считаю, что ультраширокие джинсы — это скорее стилистический приём. Это одежда для создания контраста, для представителей мира моды и искусства, людей, готовых к экспериментам. В обычной жизни, особенно для девушек классических профессий, такие модели могут оказаться сложными для сочетания. Эти джинсы — не про эстетику тела, а про андеграунд, — отметила стилист.

В 2025 году наблюдается тренд на ретро-модели. Ретро-составляющая проявляется в разных вариациях: например, это может быть джинсовая ткань чёрного или серого оттенка с эффектом потёртостей. Такие рок-н-ролльные, слегка агрессивные модели сегодня используются даже в романтичных образах. Стоит добавить прозрачную блузку или свитер с кружевами — и образ становится более мягким, подходящим даже для свиданий.

Другой тренд — джинсы с декором: заклёпки, стразы, вышивка. Многие помнят, как в детстве носили джинсы с бабочками и стразами. Сегодня этот стиль возвращается, но в более взрослой интерпретации: актуальны орнаменты, флористические и даже анималистичные вышивки.

— Кристаллы, стразы и пайетки могут покрывать джинсы полностью или выступать в качестве акцентов — на отворотах, карманах. Для самых смелых девушек подойдёт полное сияние, — подчеркнула эксперт.

Джинсы с подворотами тоже в числе трендов. Однако это уже не те подвороты, которые были популярны в 2015–2016 годах. Сегодня в моде не узкие, а широкие подвороты — минимум 5 см. Они играют скорее декоративную роль, чем утилитарную.

— Если подвороты крупные, с вставками или прошитыми элементами — это тренд, — отметила стилист.

Леопардовый принт — неоднозначный элемент. Яркий, насыщенный леопард сегодня считается антитрендом, но потёртый, «состаренный» принт с желтовато-зеленоватым подтоном, наоборот, стал актуальным. Такие джинсы легко вписываются в разные стилистические решения.

Также в антитренды попадают джинсы с рваными деталями, хотя у многих они до сих пор остаются в гардеробе.

— Порванные декоративные элементы в любом исполнении — вне моды. Где бы они ни располагались, такие джинсы лучше отложить до лучших времён, — советует Анна Скороходова.

Авторы Анна Розанова