«Смотрится комично»: Стилисты объяснили, почему скинни — худший выбор для русского мужчины

Российским мужчинам не рекомендовано увлекаться скинни и узкими джинсами из-за особенностей телосложения и возрастных границ тренда. Такие пояснения дали Life.ru стилисты Владимир Дубинин и Лина Дембикова.

Общество сегодня сильно подвержено влиянию социальных сетей. Мужчины и женщины всё чаще ориентируются на образы блогеров, музыкантов и селебрити, которые снова начали носить более узкий силуэт. Однако, на мой взгляд, узкие джинсы и модели скинни идеально подходят скорее парням до 20 лет. На более взрослых мужчинах такая одежда зачастую смотрится комично. Владимир Дубинин Стилист

При ношении скинни критически важны пропорции, отсутствие кривизны ног, икс-образной формы и лишнего веса. О комфорте речи не идёт, узкие джинсы сильно сковывают движения. Стилист также отметил возвращение эстетики 2000-х. После многолетнего господства оверсайза дизайнеры снова выпускают облегающие вещи. Сам Дубинин предпочитает комфортные модели без экстремального обтягивания, он напомнил, что цикличность — базовое свойство моды: на смену широкому силуэту всегда приходит более приталенный.

Лина Дембикова указала на подиумную феминизацию мужских форм. Актуальные узкие брюки, кроп-жакеты и маленькие рубашки, по её словам, подразумевают довольно субтильное телосложение. Для классической же фигуры или наличия зон коррекции гораздо удачнее смотрятся прямые либо широкие брюки.

«В России, мне кажется, мужчины всегда покупали узкие брюки, они даже не дошли до тренда на широкие модели. Если мы говорим про Европу, то здесь ключевой тренд с подиума о том, что силуэт мужчины сужается, может влиять на продажи. Но тут нужно смотреть индивидуально. Если рассуждать глобально, я бы рекомендовала мужчинам с классической фигурой носить всё-таки широкие брюки», — резюмировала специалист.

В России зафиксирован резкий всплеск спроса на облегающую одежду: за первое полугодие продажи узких джинсов среди мужчин взлетели в 2,5 раза, а среди женщин — в 1,5 раза. Однако урологи бьют тревогу и призывают не гнаться за модой в ущерб репродуктивному здоровью. В беседе с Life.ru Андрей Смерницкий объяснил, что постоянное ношение джинсов-скинни мужчинам противопоказано. Тесная одежда нарушает кровоснабжение органов малого таза и мошонки, вызывая застой крови и повышая риск окислительного стресса. Это напрямую ухудшает качество сперматозоидов: снижается их подвижность и ухудшаются морфологические характеристики, что в перспективе способно привести к мужскому бесплодию.