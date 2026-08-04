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4 августа, 11:47

Российские мужчины бросились скупать узкие джинсы, но уролог призывает поберечь сперматозоиды

Уролог Смерницкий: Узкие джинсы могут привести к мужскому бесплодию

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В России резко вырос спрос на облегающие вещи: мужчины снова бросились скупать узкие джинсы. И если с модой ещё можно поспорить, то вердикт врачей куда более однозначный: такие брюки носить нежелательно. Чем вредны джинсы скинни для мужского здоровья, Life.ru рассказал уролог-андролог Андрей Смерницкий.

Мода на узкие джинсы среди мужчин вредна для здоровья и репродуктивной системы. При ношении таких джинсов нарушается кровоснабжение органов малого таза и органов мошонки. Кровь застаивается, повышается риск окислительного стресса, и качество сперматозоидов ухудшается. Ухудшается их подвижность и морфологические характеристики, что в перспективе может стать причиной мужского бесплодия.

Андрей Смерницкий

Уролог-андролог

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При сдавливании частей тела отток и приток крови ухудшается, а ведь именно кровь несёт питательные вещества. При её нехватке возникает гипоксия — недостаток кислорода. В итоге возникает кислородное голодание сперматозоидов.

Но проблемы с репродуктивной системой при ношении таких джинсов заметны не сразу — может ничего не болеть, предупреждает Смерницкий. Но последствия проявляются примерно через три месяца — именно столько длится цикл сперматогенеза.

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Ещё один минус таких джинсов для здоровья — возникновение натёртостей и кожных раздражений, особенно летом. И этой проблеме подвержены уже не только мужчины, но и женщины.

Кстати, многие мужчины замечают, что в сильную жару сексуальное желание и качество эрекции могут снижаться. Однако, как пояснил Life.ru уролог, в большинстве случаев это временная реакция. Почему возникает «летняя спячка» — читайте здесь.

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Александра Вишнякова
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