Не беда, а «летняя спячка»: Почему мужская сила уходит в отпуск в жару и что с этим делать

Многие мужчины замечают, что в сильную жару сексуальное желание и качество эрекции могут снижаться. Однако, как пояснил Life.ru уролог, андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырёв, в большинстве случаев это временная реакция организма на высокие температуры, а не признак серьёзных нарушений.

«Жара сама по себе не вызывает эректильную дисфункцию, однако может временно влиять на половую функцию мужчины. В условиях высокой температуры организм вынужден активно включать механизмы терморегуляции, что отражается на работе многих систем, включая сердечно-сосудистую и гормональную», — объяснил врач.

По словам Богатырёва, главная причина летнего спада потенции — обезвоживание. В жару человек теряет много жидкости с потом, и, если не восполнять потери, снижается объём крови, ухудшаются микроциркуляция и кровенаполнение сосудов. А качественная эрекция напрямую зависит от полноценного кровотока. Кроме того, высокие температуры расширяют периферические сосуды — организм направляет больше крови к коже для охлаждения, что может вызывать колебания давления, слабость и общее утомление.

«На этом фоне нередко снижается и сексуальное влечение», — отметил уролог.

Дополнительный фактор — плохой сон в жару и перегрев, которые негативно влияют на выработку тестостерона. Богатырёв напомнил, что для нормальной работы яичек температура должна быть на 2–4 градуса ниже температуры тела.

«Длительный перегрев может негативно влиять на процессы сперматогенеза и качество спермы», — предупредил он.

Однако кратковременные проблемы в жару — не повод для паники. Если эрекция восстанавливается после нормализации температуры, речь идёт о временной реакции. Но если нарушения сохраняются долго и не зависят от погоды, стоит обратиться к врачу.

Врач рекомендовал поддерживать питьевой режим, избегать алкоголя (он усиливает обезвоживание), носить свободную одежду из натуральных тканей и не находиться долго под солнцем в самые жаркие часы.

«Летом многие стремятся больше отдыхать на природе, что положительно сказывается на общем состоянии организма. При грамотном режиме дня и достаточном потреблении жидкости жара не должна оказывать значимого негативного влияния на мужскую потенцию», — добавил Богатырёв.

Летом лучше не делать некоторые агрессивные косметологические процедуры. В жару сальные и потовые железы работают активнее, поэтому выше риск воспалений и инфекций. К тому же некоторые процедуры могут привести к пигментации. Дамам врач-дерматолог посоветовала летом отказаться от механических чисток — в жару они чаще вызывают осложнения. Агрессивные химические пилинги тоже лучше отложить до осени или зимы.