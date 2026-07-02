Как высыпаться летом без кондиционера: Подушка с перфорацией и одеяло из эвкалипта спасут от жары

Летний зной превращает сон в настоящее испытание. Для комфортного отдыха температура в спальне должна составлять около 21°C, однако добиться таких условий без кондиционера удаётся не всегда. Эксперты бренда ORMATEK рассказали Life.ru, как сделать ночной сон комфортнее даже в самые жаркие дни.

По словам специалистов, терморегуляция во сне напрямую зависит от материалов, с которыми контактирует тело. Синтетические ткани хуже пропускают воздух и могут создавать так называемый парниковый эффект, поэтому для постельного белья лучше выбирать 100% хлопок.

«Рекомендуется покупать постельное бельё из 100% хлопка, без примесей трикотажа. Если парниковый эффект сохраняется, обратите внимание на обивку матраса или дивана, а также на материал съёмного чехла, если он есть, — возможно, они выполнены из синтетики. В этом случае можно заменить чехол на дышащий, из хлопка или специального охлаждающего материала, либо использовать хлопковый топпер — он создаст воздушную прослойку между телом и синтетической поверхностью», — рекомендуют эксперты ORMATEK.

Особое внимание специалисты советуют уделить и одеялу. Популярные всесезонные модели средней плотности плохо подходят для температуры выше 24°C: под ними становится жарко, особенно в плохо проветриваемых помещениях или при высокой влажности. Вместо этого лучше использовать лёгкие одеяла плотностью до 200–220 г/м² с наполнителями на основе растительных волокон, например эвкалипта или бамбука, которые лучше пропускают воздух и помогают отводить влагу.

Не менее важен и выбор подушки. Категорийный менеджер по подушкам ORMATEK Марина Власова отмечает, что через голову и шею организм активно отдаёт тепло.

«Поэтому стоит выбирать подушки с перфорацией: отверстия внутри обеспечивают свободную циркуляцию воздуха. Дополнительный охлаждающий эффект создают гранулы геля в составе наполнителя — они поглощают избыточное тепло. В некоторых моделях предусмотрен дополнительный гелевый слой, который снижает температуру поверхности на 1,5–2°C и дарит ощущение свежести всю ночь», — пояснила Власова.

Ещё один простой способ легче перенести жару — принять тёплый душ за один-два часа до сна. Холодная вода, вопреки распространённому мнению, заставляет организм активнее вырабатывать тепло для компенсации охлаждения. Тёплая, наоборот, способствует расширению сосудов у поверхности кожи, благодаря чему тело быстрее отдаёт тепло.

Эксперты отмечают, что правильный выбор постельных принадлежностей в сочетании с простыми бытовыми привычками поможет сделать сон комфортнее даже без кондиционера.

Ранее Life.ru писал, что неправильное использование кондиционера в жаркую погоду может негативно сказаться на здоровье. По словам специалистов, резкий перепад температур способен повысить риск переохлаждения, а направленный поток холодного воздуха — спровоцировать воспаление мышц или уха. Эксперты рекомендуют, чтобы разница между температурой на улице и в помещении не превышала 5 градусов.