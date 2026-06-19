«Спят столько же, но хуже»: Сомнолог объяснил парадокс сна у пожилых людей

Пожилые люди часто сетуют на бессонницу: не могут уснуть вечером, просыпаются ночью и встают разбитыми. Однако объективные данные опровергают их ощущения, рассказал сомнолог Роман Бузунов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ранние опросы действительно показывали, что пенсионеры спят меньше. Но когда учёные начали применять методы долгосрочного наблюдения, выяснилось: по общему количеству часов они не уступают взрослым людям среднего возраста. Парадокс в том, что качество отдыха с годами ухудшается.

Ночные пробуждения становятся более частыми из-за болей, болезней и позывов в туалет. Эти эпизоды запоминаются, а отрезки глубокого сна между ними — нет. В итоге человеку кажется, что он бодрствовал почти всю ночь, хотя фактически спал достаточно.

Вторая и самая коварная проблема — дневная дрёма. Пожилые могут задремать на час-два у телевизора или после прогулки, даже не осознавая этого. А затем удивляются, почему не могут заснуть в первые часы ночи.

Врач советует бороться именно с этим: максимально загружать пожилого человека днём, не давая возможности вздремнуть. Допустим лишь получасовой отдых после обеда, а во второй половине дня сон должен быть исключён полностью.

А ранее россиянам объяснили, почему нельзя спать днём с открытым окном. По словам специалиста, главная угроза исходит не от самого окна, а от прямых солнечных лучей. Инфракрасное излучение действует как грелка: человек быстро перегревается, теряет влагу, кровь густеет.