«Кровь густеет, сердце страдает»: Почему нельзя спать днём с открытым окном

Сон с открытым окном в летний зной может навредить организму. В группе риска — люди с гипертонией, ишемией, нарушениями ритма и пожилые. Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин объяснил «Вечерней Москве», в чём именно опасность.

Главная угроза днём исходит не от самого окна, а от прямых солнечных лучей. Инфракрасное излучение действует как грелка: человек быстро перегревается, теряет влагу, кровь густеет.

«Сердцу, и без того работающему с трудом у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, приходится качать более вязкую кровь, что многократно увеличивает нагрузку. Таким образом, существующие проблемы с сердцем не просто проявляются, но и значительно усугубляются», — предупредил специалист.

Кроме того, страдает и кожа. Прямой ультрафиолет истощает её защитные функции и может привести к серьёзным ожогам первой и второй степени. А вот ночной сон при открытом окне, по словам терапевта, опасности не представляет. Прохладный свежий воздух полезен для дыхания. Проблема возникает днём, когда раскалённая уличная масса превращает комнату в парник.

Правильная стратегия летнего проветривания: днём плотно закрывать окна и шторы, блокируя свет и жару, а ночью — открывать их для притока прохлады. Если свежий воздух нужен днём, лучше приоткрыть форточку с теневой стороны дома.

А ранее россиянам рассказали, как вернуть себе спокойный сон по ночам. По словам специалиста, привычка спать по пять часов в сутки — не норма, а симптом скрытых нарушений: гормональных сбоев, проблем с щитовидной железой, дефицита витамина D или психических расстройств, которые требуют лечения.