Бессонница — не болезнь, а симптом: Как вернуть себе спокойный сон по ночам

Привычка спать по 4–5 часов в сутки — не норма, а симптом скрытых нарушений: гормональных сбоев, проблем с щитовидной железой, дефицита витамина D или психических расстройств, которые требуют лечения. Об этом в комментарии 360.ru рассказала врач-сомнолог и невролог Елена Царёва.

По словам специалиста, качество сна зависит от гормонального фона. У женщин он меняется по фазам цикла, а при эндокринных заболеваниях ухудшается значительно. Первое, о чём сомнолог спрашивает пациентов, — состояние щитовидной железы: её воспаление сбивает циркадные ритмы. Гипотиреоз вызывает отёк горла и остановку дыхания во сне, а также синдром беспокойных ног (то же бывает при низком ферритине или болезни почек). Дефицит витамина D ведёт к ожирению и депрессии с ранними просыпаниями.

«В 90% случаев бессонница возникает как симптом, а лечения требует причина, которая её вызывает. Сделать это без углублённого исследования невозможно», — предупредила врач.

Также на сон влияет психика: тревога повышает кортизол (гормон бодрствования) и мешает уснуть, а депрессия заставляет просыпаться раньше. Эти нарушения только усугубляют состояние, делая бессонницу хронической. Раннее обращение к специалисту поможет найти причины и вернуть нормальную жизнь.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин страдает от бессонницы. Врач-сомнолог объяснил, что качество сна ухудшают стресс, тревожный информационный фон и гаджеты. Он советует убирать телефон минимум за час–два до сна и соблюдать режим: ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.