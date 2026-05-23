Цифровой детокс и особый рацион: В России набирает популярность «сонный туризм»

В России значительно увеличился интерес к так называемому «сонному туризму» — отдыху в отелях и санаториях, где главной задачей является улучшение качества сна и снижение уровня стресса. Об этом РИА «Новости» сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР подчеркнули, что за последние несколько лет россияне всё чаще выбирают спокойные природные места и гостиницы, предлагающие специальные программы для нормализации сна. Речь идёт не о традиционном санаторном лечении, а о комплексном отдыхе с цифровым детоксом, расслабляющими процедурами, особым рационом питания и созданием условий для восстановления биологических ритмов.

Туристическая индустрия фиксирует растущий спрос на отдых вдали от цивилизации – без мобильной связи и городского шума. Хотя «туры за сном» пока не стали массовым явлением, их популярность набирает обороты.

По данным АТОР, основными клиентами таких туров являются состоятельные люди — предприниматели, руководители, врачи и юристы, страдающие от эмоционального выгорания и хронической усталости.

