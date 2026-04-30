Туры в Турцию под угрозой: Turkish Airlines отменила сотни рейсов в Россию

Авиакомпания Turkish Airlines значительно сокращает количество рейсов, что грозит дефицитом авиабилетов и подорожанием туров для россиян. Как сообщает Telegram-канал Baza, уже отменено более 300 рейсов на май и июнь в Россию, а также прекращаются полёты по 18 международным маршрутам. Причины – сложная международная обстановка, падение спроса из Европы и рост стоимости топлива.

По словам Виктории Подольской, руководителя туркомпании Lady On Travel, российские туристы уже ощущают на себе негативные последствия. Клиентов, купивших туры с перелётами Turkish Airlines, всё чаще пересаживают на чартерные рейсы авиакомпании Southwind Airlines. Несмотря на отсутствие доплаты, эти рейсы предлагают гораздо менее комфортные условия: отсутствует питание, салон самолёта менее удобен, а расписание полётов непредсказуемо.

Регулярные отмены, переносы рейсов и непредсказуемость чартерных перевозок делают планирование отпуска для россиян все более проблематичным. Подольская прогнозирует дальнейшее обострение ситуации: если другие авиакомпании не начнут взимать дополнительные сборы, то сокращение числа регулярных рейсов приведет к дефициту авиабилетов, что неизбежно повлечет за собой повышение стоимости туров.

А ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль сообщил, что европейские запасы авиационного топлива могут иссякнуть в течение шести недель. По его словам, если Ормузский пролив не будет открыт, в скором времени можно будет услышать об отменах рейсов из-за нехватки топлива. По словам Бироля, ситуация, сложившаяся в Ормузе, представляет собой «самый масштабный энергетический кризис в истории».