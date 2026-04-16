Через полтора месяца Европа может остаться без авиатоплива

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сообщил, что европейские запасы авиационного топлива могут иссякнуть в течение шести недель. Данное заявление было сделано в интервью агентству Associated Press.

«В Европе у нас осталось топлива для самолётов примерно на шесть недель. Если мы не сможем открыть Ормузский пролив... могу сказать, что скоро мы услышим новости о том, что некоторые рейсы из города А в город Б могут быть отменены из-за нехватки топлива», — сказал он.

По словам Бироля, ситуация, сложившаяся в Ормузском проливе, представляет собой «самый масштабный энергетический кризис в истории».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что государствам, испытывающим нехватку топлива из-за ситуации в Ормузском проливе, следует приобретать его у Вашингтона. Он также предложил им как вариант самостоятельно забрать топливо непосредственно из пролива.