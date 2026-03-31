Трамп предложил захватывать у Ирана нефть тем, кому её не хватает

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что государствам, испытывающим нехватку топлива из-за ситуации в Ормузском проливе, следует приобретать его у Вашингтона. Он также предложил им как вариант самостоятельно забрать топливо непосредственно из пролива.

«Все те страны, которые не могут получить авиационное топливо из-за Ормузского пролива, такие как Великобритания, которая отказалась участвовать в обезглавливании Ирана, у меня для вас есть предложение. Первое: покупайте у США, у нас этого много. Второе: наберитесь с запозданием некоторой смелости, направляйтесь в пролив и просто возьмите его», — написал глава Белого дома.

Он также вновь раскритиковал союзников, что те не стали поддерживать США в ситуации вокруг Ирана, пообещав впредь не оказывать им поддержки.

Ранее Life.ru сообщал, что Британия сняла санкции на транспортировку казахстанского сырья компанией «Роснефть». Согласно документу, исключение распространяется на перевозку нефти из Казахстана. Это решение позволяет продолжить соответствующие операции, несмотря на действующие ограничения.