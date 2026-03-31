Спрос на российскую нефть в Азии бьёт рекорды — страны выстраиваются в очередь

Спрос на российскую нефть со стороны государств Восточной и Юго-Восточной Азии резко пошёл вверх. Такую информацию обнародовал сингапурский телеканал Channel News Asia.

Причиной послужили боевые действия между США и Израилем с Ираном, которые привели к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута доставки углеводородов в регион. Как отмечает телеканал, до кризиса львиная доля танкерных потоков через пролив шла именно в порты Азии, и теперь местные экономики столкнулись с острой нуждой в замещении выпавших объёмов.

В этой ситуации российская нефть стала для них практически безальтернативным вариантом. Журналисты Channel News Asia добавляют, что расширению закупок способствовало решение Вашингтона: США временно ослабили ограничения в отношении встречных партий чёрного золота из РФ, распространив эту поблажку сперва на Индию, а затем и на прочие страны региона.

Как уточняет телеканал, до недавнего времени основными импортёрами российской нефти числились Китай, Индия и Турция. Но с обострением ситуации вокруг Ирана круг покупателей расширился: к ним присоединились и другие государства Азии, в первую очередь из её юго-восточной части. В частности, в марте Манила, Джакарта, Бангкок и Ханой заявили о готовности либо нарастить объёмы закупаемого российского сырья, либо впервые запустить такие поставки.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что возможности России по резкому наращиванию экспорта ограничены. Как отмечает Channel News Asia, дополнительные сложности создают последствия конфликта вокруг Украины и удары беспилотников по российской энергетической инфраструктуре.

Из-за того что основные объёмы российской нефти оказались законтрактованы Китаем и Индией, остальные покупатели сталкиваются с жёсткой конкуренцией. Как подчёркивает Channel News Asia, в сложившейся ситуации менее богатые страны Азии вынуждены оперативно замещать выпадающие поставки, и российское сырьё остаётся для них едва ли не единственным реалистичным решением.

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, президент Владимир Путин ранее заявил, что, несмотря на рост нефтяных котировок, рынки сохраняют нестабильность. Глава государства предостерег от соблазна «проедать» дополнительные доходы, полученные благодаря повышению цен на энергоносители.