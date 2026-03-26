Российская нефть Urals продаётся с премией $4 из-за закрытия Ормузского пролива

Российская нефть марки Urals на фоне глобальных перебоев с поставками из-за перекрытия Ормузского пролива начала продаваться с премией. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«Российская нефть марки Urals в последние недели уже перешла от дисконта в $12 за баррель к премии в $4 по отношению к нефти сорта North Sea Date, что отражает темпы, с которыми покупатели поглощали доступные объёмы российского предложения», — отмечается в анализе.

В компании подчеркивают, что Россия остаётся единственной страной, располагающей значительными свободными мощностями, а объёмы добычи могут быть относительно быстро восстановлены при благоприятных коммерческих условиях.

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на рост нефтяных котировок, рынки сохраняют нестабильность. Глава государства предостерег от соблазна «проедать» дополнительные доходы, полученные благодаря повышению цен на энергоносители.