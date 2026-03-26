«Качнулись в одну, могут в другую»: Путин призвал не обольщаться высокими ценами на нефть

Рынки нефти могут раскачаться и в другую сторону, поэтому в расходах необходим «умеренный консерватизм». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он подчеркнул, что члены РСПП — грамотные и опытные люди, и призвал их сохранять благоразумие. Глава государства также отметил, что ситуация на рынке может быстро измениться в любой момент.

«Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую», — предупредил Путин.

Президент добавил, что такой подход должен применяться как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах.

