26 марта, 12:54

«Качнулись в одну, могут в другую»: Путин призвал не обольщаться высокими ценами на нефть

Путин призвал к «умеренному консерватизму» в расходах на фоне дорогой нефти

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Рынки нефти могут раскачаться и в другую сторону, поэтому в расходах необходим «умеренный консерватизм». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он подчеркнул, что члены РСПП — грамотные и опытные люди, и призвал их сохранять благоразумие. Глава государства также отметил, что ситуация на рынке может быстро измениться в любой момент.

«Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую», — предупредил Путин.

Президент добавил, что такой подход должен применяться как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах.

Путин: Некоторые сравнивают последствия событий на Ближнем Востоке с пандемией
Путин: Некоторые сравнивают последствия событий на Ближнем Востоке с пандемией

Ранее Life.ru рассказывал, что российский президент Владимир Путин подчеркнул, что рынки остаются нестабильными, несмотря на рост нефтяных котировок. В связи с этим глава государства призвал не «проедать» сверхприбыль, полученную от повышения цен на энергоносители.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
