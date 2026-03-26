Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 12:41

Путин предостерёг от «проедания» сверхдоходов от нефти

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Нефтяные котировки растут, но рынки остаются нестабильными. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава государства предостерёг от попыток «проесть» дополнительные доходы, полученные от повышения цен на энергоносители.

«Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты», — подчеркнул Путин, призвав сохранять благоразумие.

«Война — это нехорошо»: Трамп объяснил терминологию конфликта с Ираном

Ранее Life.ru рассказывал, что пауза США в ударах по Ирану снизила фьючерсы на нефть и подняла рынки, воспринявшие заявления президента Штатов Дональда Трампа как сигнал к снижению напряжённости. При этом в Тегеране заявили, что Вашингтон просто отступает.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar