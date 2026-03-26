26 марта, 11:39

«Война — это нехорошо»: Трамп объяснил терминологию конфликта с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон проводит в отношении Ирана военную операцию, а не войну. Свою позицию он объяснил на мероприятии по сбору средств для Республиканской партии в Вашингтоне, трансляцию которого вёл телеканал C-Span.

«[Мне] говорят, что если использовать слово «война», то, возможно, это не очень хорошо. Они не любят слово «война», потому что в таком случае предполагается, что нужно получить одобрение», — сказал американский лидер.

А ещё Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не получили от НАТО никакой поддержки в ходе военной операции против Ирана, и Вашингтон этого никогда не забудет. Глава Белого дома подчеркнул, что страны альянса не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь США в сложившейся ситуации.

Юрий Лысенко
