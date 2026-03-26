Война США и Ирана. Штурм Харка и потеря F-18, Иран грозит вторжением в ОАЭ, Трамп ищет выход, пролив открыт для России, 26 марта

26 марта, 10:31 Трамп готовится к наземной операции, России разрешили проходить Ормузский пролив.

Операция по захвату Харка: чем ответит Иран

Вашингтон готовится к захвату острова Харк, который является основным центром экспорта иранской нефти. Журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд утверждает, что она может начаться уже в скором времени.

— Минимум трое республиканцев в Конгрессе, включая председателей комитетов по вооружённым силам Палаты представителей и Сената, ясно дают понять, что наземная операция в Иране запланирована и потенциально может начаться в ближайшее время, — рассказал Уорд.

Источники CNN утверждают, что Иран готовится к возможному нападению. Он перебрасывает на Харк дополнительные подразделения и укрепляет ПВО.

— Иранцы умны и безжалостны. Они сделают всё возможное, чтобы нанести максимальные потери американским войскам как на кораблях в море, так и особенно когда наземные войска окажутся на их суверенной территории, — заявил экс-главком НАТО Джеймс Ставридис.

В ответ на наземную операцию Тегеран готов начать своё наступление.

— Если Соединённые Штаты допустят ошибку, иранские вооружённые силы готовы захватить береговую линию ОАЭ и Бахрейн и изменить регион, — сказал в эфире IRIB иранский военный аналитик Мортеза Симиари.

Проблема в том, что у Ирана нет сухопутной границы с этими странами. Бахрейн вообще островное государство. Если же операция произойдёт и будет успешной, то Тегеран получит полный контроль над Ормузским проливом и частью Персидского залива.

Кстати, для российских судов проблема закрытия пролива не стоит. Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи подчеркнул, что корабли из дружественных стран могут проходить его свободно. В список попали суда из России, Индии и Китая.

Переговоры о мире: говорить будут ракеты

Дональд Трамп на мероприятии Республиканской партии заявил, что Вашингтон контактирует с Тегераном. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, американский лидер в беседе со своими советниками выразил желание закончить конфликт на Ближнем Востоке. Публично он делает заявления, которые должны показать его силу.

— Они ведут переговоры, кстати, и они очень сильно хотят заключить сделку. Но они боятся об этом говорить, потому что понимают, что их убьют свои же. Они также боятся, что их убьём мы, — сказал президент США.

Спешка Трампа может быть связана с истощением запасов Израиля. Французский геополитолог Александр Дель Вал в эфире CNews предположил, что у еврейского государства заканчиваются запасы оборонительного вооружения.

— С каждым днём мы осознаём удивительный факт: у Ирана гораздо больше дронов и ракет, чем заявлялось ранее. Это одна из причин, по которой необходимо искать путь к завершению конфликта — то, чего хочет и господин Трамп, — отметил эксперт.

В Иране по-прежнему отказываются садиться за стол переговоров и рассчитывают на собственное вооружение.

— Любые переговоры с дьяволом — стратегическая ошибка. Пусть переговоры с Трампом ведут ракеты, — написал в социальных сетях представитель Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи.

США потеряли F-18: Иран усилил ПВО

Журналисты Al Jazeera утверждают, что Иран тестирует новую систему ПВО. Она была разработана в 2025 году. Возможно, что именно благодаря ей иранцы сбили американский F-18.

— Истребитель F-18 вторгшейся американской армии был точно поражён ракетами из новой передовой системы ПВО ВМС КСИР под командованием объединённой сети ПВО страны в небе над Чабахаром, — говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

Сообщается, что самолёт упал в Индийском океане. В Центральном командовании США заявили, что никакой истребитель никто не сбивал.

Убит ещё один иранский офицер: он отвечал за Ормузский пролив

Израильские СМИ пишут о ликвидации контр-адмирала Алиреза Тангсири. Возможно, что он погиб в результате ракетного удара по портовому городу Бендер-Аббас.

Тангсири руководил Военно-морскими силами КСИР, и, по информации израильского 12-го канала, ему было поручено организовать блокаду Ормузского пролива.

Авторы Даниил Черных