От Вьетнама до Ирана: На какие войны Пентагон сжёг триллионы, так и не сделав Америку великой Оглавление На что нужны деньги Сколько США тратили раньше на войны Бизнесмен Трамп разучился считать? Во что обойдётся Трампу Иран? Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, что рекорд по потерям и затратам США пока держит вьетнамская война, но новая иранская авантюра рискует побить этот антирекорд. 20 марта, 21:45 200 миллиардов за полгода: Пентагон просит денег на Иран больше, чем на Украину за все годы.

Пентагон запросил у Белого дома одобрение дополнительного финансирования от Конгресса на войну с Ираном на сумму, превышающую 200 миллиардов долларов, пишет Washington Post.

Эта сумма предназначена для срочного наращивания производства критически важных боеприпасов, расход которых резко вырос, пишет издание. Она превосходит уже потраченные на кампанию средства и общий объём помощи Украине за все годы.

При этом некоторые официальные лица в Белом доме сомневаются, что Конгресс одобрит запрос Министерства обороны. По информации источников газеты, за последние две недели Пентагон направил несколько альтернативных предложений о финансировании. Запрос, «вероятно, приведёт к большой политической битве», добавляет газета.

На что нужны деньги

Впрочем, в Пентагоне, очевидно, уже считают ещё не полученные деньги. О том, что США намерены быстро восполнить запасы своих вооружений после ударов по Ирану, заявил глава ведомства Пит Хегсет.

«Мы пополним запасы быстрее, чем кто-либо мог себе представить», — сказал он. В то же время Хегсет выступил против отправки боеприпасов США чужим армиям. То есть признал нехватку.

Ранее шеф Пентагона хвастался буквально неограниченными запасами боеприпасов. Что, так быстро всё израсходовали?

Точная сумма, которую Вашингтон уже потратил на войну, пока неизвестна, но очевидно, что она уже огромна. New York Times (NYT) по итогам первой недели называла сумму в 6 млрд. В разгар второй недели сумма составляла уже $11,3 млрд. А Financial Times сообщила, что США уже израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет.

А по данным Atlantic, предварительная оценка стоимости операции может составлять 1 млрд в день. При этом, как утверждала Politico, Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) готовится к тому, что война затянется как минимум на 100 дней. Вот вам и сумма в 200 млрд.

Сумма огромная даже для раздутого (1 трлн) бюджета Пентагона. Всё состояние президента-бизнесмена Дональда Трампа для сравнения составляет «всего» 6,5 млрд. И, конечно, это совершенно фантастическая сумма для обычного американского обывателя.

Сколько США тратили раньше на войны

Впрочем, США не привыкать тратить баснословные деньги на свои военные игры по всему миру.

Рекорд пока что принадлежит вьетнамской авантюре, ставшей самой позорной страницей в истории военных поражений США. Длившаяся более десяти лет война забрала не только до триллиона долларов в пересчёте на современные цены, но и жизни 58 тысяч военных.

Интересная арифметика. Если триллион разделить на 10, выходит, что 1 год войны во Вьетнаме стоил США 100 млрд. Полгода — 50 млрд. А в Иране Пентагон хочет за полгода потратить в четыре раза больше!

За три года корейской войны США истратили почти 390 млрд, потеряв 36,5 тысячи жизней.

Почти в два раза дольше вьетнамской (ровно 20 лет) длилась афганская кампания США. Человеческие потери были куда скромнее — 2400 военнослужащих, а вот потрачено было в два раза больше — до 2 триллионов долларов.

В Ираке американцы в сумме пробыли больше 20 лет. Людские потери почти в два раза превышают афганские — 4423 человека. Общая сумма расходов составила более 1,5 триллиона долларов.

Совсем скромными на этом фоне выглядят расходы на участие в операции в Сомали в октябре 1993-го (1,6 млрд, 18 погибших). В 73 миллиона встало Вашингтону участие в миротворческой операции в Ливане (1982–1984 гг.).

Что касается войн, окончившихся успехом для США. В сумме 20,1 млрд стоили операции в бывшей Югославии, 8,5 млрд стоила «Буря в пустыне». Около 3 млрд США потратили на военную операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены в январе этого года.

В 1 млрд обошлась американским налогоплательщикам операция «Поддержка демократии» по оккупации Гаити в 1994–1995 гг. 191,3 млн потратили на вторжение в Панаму в 1989-м. Вторжение в Гренаду стоило «всего» 88,6 млн.

Меньше всего Вашингтону стоила попытка интервенции на Кубу в 1961-м (13 миллионов, шестеро погибших американцев), но она при этом считается одним из самых громких провалов.

Бизнесмен Трамп разучился считать?

Сегодня президент Дональд Трамп снова едва ли не каждый день обещает «завоевать» Кубу, и от него вполне можно ожидать такой авантюры, при этом Трамп едва ли будет считаться с расходами, ведь, как писал недавно Atlantic, Трамп видит себя первым президентом США, у которого хватит мужества «завершить то, к чему другие лишь подступали», оставив наследие выше, чем у Рейгана, Картера и Никсона. Очевидно, дорвавшись до власти, бизнесмен полностью разучился считать деньги, расчётливость проиграла в борьбе с тщеславием, которое вынуждены оплачивать налогоплательщики США.

Впрочем, прежде чем заняться Кубой, Никарагуа, Гренландией или кем бы то ни было ещё, Трампу нужно разобраться с Ираном. А ситуация с Ираном уже выглядит для Вашингтона как трясина, из которой без серьёзных потерь уже не выбраться. Потерь как репутационных (для США эта кампания де-факто стала провальной, несмотря на постоянные заявления Трампа о том, что они «уже победили», что свидетельствует как раз об обратном), так и финансовых и людских.

Что касается людских — Пентагон пока официально признал лишь шестерых погибших, но Иран заявляет, что их число уже приближается к тысяче. Если это правда, то это катастрофа. Это, разумеется, меньше, чем потери в Афганистане и Ираке, но война идёт всего третью неделю. Страшно представить себе, какой будет эта цифра, если она продлится 20 лет. Да или хотя бы до осени, как пишет Politico.

По деньгам, если Пентагон и впрямь собирается воевать до осени и потратить на это 200 млрд, это будет лишь немного меньше, чем было потрачено за три года корейской кампании. А за три года сумма явно будет в разы больше.

Во что обойдётся Трампу Иран?

Впрочем, едва ли война продлится до осени, а тем более — после. Ведь при таком раскладе демократы неизбежно берут Конгресс и делают всё, чтобы её остановить. Вплоть до импичмента Трампу. Так что Дональду лучше закончить всё сейчас, пока цифры потерь не превысили некую психологическую красную черту, после которой он будет уже стопроцентным политическим трупом для избирателей.

Но, кажется, он не готов признать поражение и не намерен останавливаться, продолжая завязывать петлю на своей шее.

Авторы Дмитрий Родионов