Куба, Никарагуа, Мексика, Гренландия, КНДР? С кем ещё Трамп разберётся, когда разделается с Ираном

Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, что планы Трампа по Кубе и Никарагуа рухнут, если Иран не сдастся. Блицкрига не вышло, гробы пошли, рейтинг падает. 5 марта, 08:34 «Головокружение от успехов»: если Трамп дожмёт Иран, следующей падёт Куба. А дальше — Мексика и Гренландия?

США рассматривают возможность операции против Кубы, основываясь на результатах атак на Иран и Венесуэлу, пишет журнал The Atlantic.

«Он [Дональд Трамп] допустил возможность «дружественного захвата» острова с населением 11 млн человек. Он сказал, что госсекретарь Марко Рубио ведёт переговоры с кубинскими лидерами на «очень высоком уровне», чтобы потенциально «заключить сделку», — говорится в материале.

Уточняется, что в Белом доме анализируют итоги недавних действий и оценивают их как успешные с точки зрения достигнутых политических и военных целей. Кроме того, там обсуждают дальнейшие шаги, которые могли бы закрепить полученные результаты и усилить позиции США в регионе.

По словам источников, Трамп и его администрация чувствуют, что у них всё получается «как надо».

Как будут завоёвывать Кубу?

При этом не уточняется, что значит «дружественный захват» и «как надо»? Как в Венесуэле или как в Иране? Будут пытаться выкрасть президента или просто начнут полномасштабную военную операцию?

Надо понимать, что кубинский режим всё же не венесуэльский и политический курс страны не определяется одним человеком. Что же касается попыток силовых акций, то таковые уже были, и их результаты демонстрируют, что никакой лёгкой прогулки у США там не выйдет.

Тем более следует напомнить вашингтонским стратегам, что если операцию против Венесуэлы можно считать успешной, то в Иране как минимум преждевременно даже прогнозы строить. Как говорится, не говори «гоп». И надо понимать, что, пока Трамп занят Ираном, ему будет не до Кубы, не до чего-либо.

Тем не менее в случае успеха на Ближнем Востоке у американского президента может случиться сильное головокружение от успехов. Тем более что Куба в списке врагов США дольше всех (в США уже сменилось 13 президентов с момента Кубинской революции) и всегда больше всех мозолила глаза в виду своего географического положения.

Выше Рейгана и Никсона

Как утверждают источники The Atlantic, Трамп видит себя первым президентом США, у которого хватит мужества «завершить то, к чему другие лишь подступали», оставив наследие выше, чем у экс-президентов Рональда Рейгана, Джимми Картера и Ричарда Никсона.

Стоит отметить, что подступаться к Кубе Трамп начал давно — ещё в первый срок похоронив начинания Обамы по нормализации отношений. А в последнее время он резко усилил блокаду острова, усугубляемую его успехом в Венесуэле, которая годами была гарантом энергетической стабильности Гаваны.

Тем не менее, бросив дело на полпути, Трамп взялся за Иран, и взялся сразу по-взрослому, безо всяких «прелюдий». И нужно полагать, что в случае военного успеха в Иране он попытается провернуть тоже на Кубе, будучи уверенным, что с ней он справится быстрее.

Что США забыли в Эквадоре

Интересно, что вашингтонский «миротворец» на пятый день войны в Иране отправил войска в Эквадор — на помощь местным властям в борьбе с наркокартелями. Причина неожиданного «второго фронта» до конца не ясна, но можно сделать два предположения. Первое: ситуация в стране приближается к краю, за которым свержение прозападного президента Даниэля Нобоа и тотальный хаос, который может перекинуться на соседние страны.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа. Фото © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL

Вторая версия: Эквадор — это репетиция. Трамп уже полгода ведёт борьбу якобы с наркокартелями, однако до сего момента он вёл её исключительно на море, топя лодки якобы наркоторговцев и осуществляя ограниченные военные операции типа похищения Мадуро. А тут речь о полноценной наземной операции ВС США. И вот что интересно. Практически все государства Латинской Америки так или иначе вовлечены в наркоторговлю. А это значит, что под предлогом борьбы с наркокартелями Трамп может вторгнуться в абсолютно любую страну региона.

Если вспомнить, кому Трамп угрожал в последнее время, то его целями могут стать Колумбия, Мексика. Наконец — Никарагуа, ещё одна давняя кость в горле у США. Ещё совсем недавно Вашингтон не мог спокойно спать, поскольку его южное подбрюшье окружали недружественные левые и антиколониальные режимы: Куба, Венесуэла, Никарагуа, Боливия, Чили, Колумбия, Аргентина, Бразилия. Почти везде эти режимы при том или ином участии Вашингтона пали. С остальными ярому поборнику доктрины Монро Трампу не терпится решить вопрос, сделав континент полностью подконтрольным США, чего до этого не удавалось ни одному из его предшественников.

Трамп не шутил по поводу Канады и Гренландии

Кстати, думая о Мексике, вспоминается, что Трамп и вовсе хотел её присоединить. А заодно Канаду и Гренландию. В то, что Трамп будет воевать с Данией или Канадой, верится с трудом, но то, что будет на них всячески давить, — уже очевидно. Помните, в начале второго трамповского срока все смеялись по поводу его притязаний на Канаду и Гренландию? Вот лично мне уже не смешно, ибо я понимаю, что он не шутит.

Как сообщала в январе Politico, словацкий премьер Роберт Фицо после встречи с Трампом во Флориде заявил европейским дипломатам в кулуарах саммита ЕС, что «шокирован психологическим состоянием» президента США на фоне «успеха» в Венесуэле. При этом в непубличных беседах Фицо якобы называл Трампа «выжившим из ума». Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказывал о возрастных изменений психики президента и ухудшении когнитивных функций.

Словацкий премьер Роберт Фицо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Стоит напомнить, что ещё в 2016-м сенатор-республиканец Тед Круз назвал Трампа «величайшим нарциссом всех времён».

Будучи человеком далёким от психологии или тем более психиатрии, не возьмусь ставить диагнозы, однако полагаю, многие согласятся с такой оценкой, обратив внимание на поведение американского лидера хотя бы после проигрыша выборов Байдену, — его вряд ли можно назвать нормальным. Трамп импульсивен, самовлюблён, привык всегда побеждать и не умеет проигрывать. И чем больше у него побед, тем более неадекватными становятся запросы.

Вчера Венесуэла, сегодня Иран, завтра Куба, Никарагуа, Канада, Гренландия, Северная Корея. Ну, на Северную Корею напасть Трамп не решится, у той есть ядерное оружие, а Трамп вряд ли уже успел утратить инстинкт самосохранения. А вот все остальные в зоне риска. И обратите внимание — речь уже не идёт о доктрине Монро, то есть об изоляционизме США в пределах двух американских континентов. Судя по происходящему в Иране, Трамп решил разрубить гордиев узел, который до него не решался разрубить никто, опасаясь приоткрыть ящик Пандоры и ввергнув в перманентный хаос ключевой регион, позволяющий сохранять гегемонию. А дальше Трамп захочет подобраться к тому, кого считает главной угрозой, — к Китаю. Следующей целью может стать Мьянма, где с 2021 года идёт гражданская война между прокитайским правительством и «демократическими силами», поддерживаемыми Западом.

Маньяк с ядерной дубиной

Впрочем, повторю, для реализации всего этого Трампу необходимо победить для начала в Иране, а там, и это уже очевидно, никакого блицкрига не вышло. Иран, несмотря на уничтожение всего высшего руководства, демонстрирует готовность сопротивляться столько, сколько нужно. А это значит, что война будет сжирать огромное количество денег налогоплательщиков (расходы уже превысили сумму, потраченную на успешную операцию в Венесуэле, только вот успехом и не пахнет. А главное — пойдут гробы, уже идут. И если Пентагон признаёт пока только шесть трупов американских солдат, то в Иране говорят о семи сотнях. И это вполне может оказаться правдой, учитывая неконтролируемый рост масштабов конфликта. И только началом.

Учитывая, что 60% американцев не одобряют его действий на Ближнем Востоке, а рейтинги самого Трампа продолжают рушиться, учитывая, что уже в Республиканской партии раскол по вопросу целесообразности этой авантюры и от Трампа начинают отворачиваться его самые последовательные сторонники, иранский кейс может очень дорого обойтись республиканцам и самому Трампу на этих выборах. И только если США потерпят в Иране сокрушительное поражение, будет хоть какая-то надежда для Кубы, Никарагуа, Мексики и других, что потерявший чувство реальности от успехов вашингтонский гольфист не захочет продолжить на них свою «победную серию».

Впрочем, учитывая характер Трампа, можно опасаться, что разгромное поражение заставит его утратить равновесие не меньше, чем победа. И как бы он попытался превзойти не Рейгана с Никсоном, а Трумэна, который просто сбрасывал на оппонентов ядерные бомбы.

Авторы Дмитрий Родионов