«Значительные изменения»: Психическое состояние Трампа вызывало панику в США
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: С возрастом у Трампа проявляются когнитивные нарушения
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Из-за возраста у президента США Дональда Трампа начали проявляться изменения в психике. С таким утверждением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев. И на последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом», — подчеркнул он.
По мнению бывшего аналитика ЦРУ, ментальное состояние Трампа вызывает вопросы. Джонсон считает, что на публичных выступлениях американского лидера особенно заметны признаки ухудшения когнитивных функций.
Состояние здоровья Дональда Трампа неоднократно привлекало внимание общественности. В период его политической и деловой деятельности обсуждались различные аспекты, включая перенесенный им ковид в 2020 году, потребовавший госпитализации и применения экспериментальных лекарств. Также ранее Трамп утверждал, что в молодости избежал призыва во Вьетнам из-за «костной шпоры» в ноге. Кроме того, в прессе поднимались вопросы о его весе, уровне холестерина и приёме статинов. При этом, его личные врачи регулярно заверяли, что Трамп здоров и находится в хорошей физической форме. А не так давно американского лидера заподозрили в деменции после странного высказывания о «тюрьме» во Флориде.