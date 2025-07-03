Трампа заподозрили в деменции после странного высказывания о «тюрьме» во Флориде

Президент США Дональд Трамп вновь вызвал волну обсуждений о своём психическом состоянии после выступления на пресс-конференции по случаю открытия нового центра содержания мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас» во Флориде. Как пишет Daily Star, во время общения с журналистами Трамп неожиданно заявил, что сам намерен «проводить много времени» в этом учреждении и даже назвал себя «заключённым».

Когда главу государства спросили, как долго нелегальные мигранты будут находиться под стражей, он ответил: «Мне нравится... Я буду проводить здесь много времени. Я буду здесь столько, сколько смогу. Очень хороший вопрос».

Эта фраза быстро разошлась по соцсетям. Многие пользователи сочли её свидетельством ухудшения когнитивных способностей президента. На кадрах, сделанных во время визита, видно, как Трамп осматривает новый центр, рассчитанный на содержание до 5000 мигрантов. В помещениях — железные двухъярусные кровати, обнесённые сеткой, и системы кондиционирования.

Губернатор Флориды Рон Десантис, бывший соперник Трампа на выборах, заявил, что рассчитывает на добровольный выезд нелегалов из страны. «Сложно представить, чтобы кто-то захотел остаться здесь, пройдя через «Аллигаторовый Алькатрас», — подчеркнул он.