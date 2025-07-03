Трамп запросил снимок КТ мозга после покушения в Пенсильвании

После попытки покушения в Пенсильвании в прошлом году президент США Дональд Трамп обратился к врачу с просьбой о проведении компьютерной томографии мозга. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на отрывок из книги «2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку».

По информации издания, Трамп настоял на проведении обследования, объяснив врачу, что ему это необходимо. Когда специалист поинтересовалась, зачем ему нужен снимок, Трамп заявил, что хочет иметь доказательство состояния мозга. Врач отметила, что такие снимки не предоставляются, и предложила оформить письменный отчёт. Однако политик продолжал настаивать на получении именно снимка.

«Это как тест на IQ. Вам говорят, что у вас хороший мозг, поэтому я просто хочу иметь это», – объяснил Трамп свою просьбу в ответ на вопросы помощников.