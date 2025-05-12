Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 12:32

Трамп поставил в Овальном кабинете статую, посвящённую самому себе

Fox News: В Овальном кабинете появилась статуя, посвящённая покушению на Трампа

Дональд Трамп в момент покушения. Обложка © AP/TASS

Дональд Трамп в момент покушения. Обложка © AP/TASS

В Овальном кабинете Белого дома появилась статуя президента США Дональда Трампа. Она изображает политика в момент покушения на него. У лидера США подстреленное ухо и мужественно поднятый вверх кулак. Об этом сообщает Fox News.

Скульптуру заметили во время общения Трампа с журналистами. Она стояла около рабочего стола главы Белого дома.

Напомним, Трамп уже устанавливал памятник самому себе. Скульптура, изображающая всё тот же момент покушения, стоит около гольф-клуба Trump International Golf Club. Она имеет высоту около 2,1 метра. На жизнь нынешнего лидера Штатов покушались дважды. Первый раз — в июле 2024 года во время выступления в Пенсильвании. Тогда Трамп был ранен в ухо. Во второй раз в него выстрелил одержимый конфликтом на Украине Райан Уэсли Раут. Это произошло 15 сентября прошлого года рядом с гольф-клубом.

Трамп дал интервью на фоне своего портрета, подаренного Путиным
Трамп дал интервью на фоне своего портрета, подаренного Путиным
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar