Трамп поставил в Овальном кабинете статую, посвящённую самому себе
Fox News: В Овальном кабинете появилась статуя, посвящённая покушению на Трампа
Дональд Трамп в момент покушения. Обложка © AP/TASS
В Овальном кабинете Белого дома появилась статуя президента США Дональда Трампа. Она изображает политика в момент покушения на него. У лидера США подстреленное ухо и мужественно поднятый вверх кулак. Об этом сообщает Fox News.
Скульптуру заметили во время общения Трампа с журналистами. Она стояла около рабочего стола главы Белого дома.
Напомним, Трамп уже устанавливал памятник самому себе. Скульптура, изображающая всё тот же момент покушения, стоит около гольф-клуба Trump International Golf Club. Она имеет высоту около 2,1 метра. На жизнь нынешнего лидера Штатов покушались дважды. Первый раз — в июле 2024 года во время выступления в Пенсильвании. Тогда Трамп был ранен в ухо. Во второй раз в него выстрелил одержимый конфликтом на Украине Райан Уэсли Раут. Это произошло 15 сентября прошлого года рядом с гольф-клубом.