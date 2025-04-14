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13 апреля, 22:00

«Монумент непокорности»: Трамп установил памятник самому себе

Трамп разместил статую себя у первой лунки собственного гольф-клуба

Энтони Константино и Дональд Трамп. Обложка © X / Anthony Constantino

Энтони Константино и Дональд Трамп. Обложка © X / Anthony Constantino

В гольф-клубе Trump International Golf Club появилась новая достопримечательность — памятник Дональду Трампу, который был преподнесён бизнесменом и бывшим кандидатом в Конгресс США Энтони Константино. Об этом сообщил сам предприниматель в соцсети X.

Статуя, получившая название «Монумент непокорности», возвышается на высоту около 2,1 метра и расположена в самом центре клуба, рядом с первой лункой 27-луночного гольф-поля, между одним из зданий комплекса и спортивной площадкой. На каменном основании монумента выгравировано имя дарителя.

«Я был шокирован, когда меня остановил генеральный директор одного из моих конкурентов, которому памятник понравился, и он играл в гольф, пока я его открывал. Я не буду называть, кто именно, чтобы защитить их от той леворадикальной ненависти, с которой мне пришлось столкнуться», — подметил Константино.

Визуально памятник изображает политика с поднятой рукой и сжатым кулаком, символизирующим решимость и силу духа. Такая поза была выбрана в память о событии, когда на президента было совершено покушение во время публичного выступления летом 2024 года.

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А ранее в Белом доме заменили фотографию бывшего президента США Барака Обамы на портрет действующего главы Белого дома с окровавленным лицом на фоне развевающегося американского флага — это момент после того, как он выжил в покушении в июле 2024 года.

Тимур Хингеев
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