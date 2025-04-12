В Белом доме портрет Обамы заменили на картину с окровавленным лицом Трампа
В Белом доме заменили портрет Обамы на картину со сценой покушения на Трампа
Портрет экс-президента Барака Обамы и портрет нынешного лидера Дональда Трампа. Обложка © Х / Scavino47
В Белом доме заменили фотографию бывшего президента США Барака Обамы на портрет нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Изображение висело у подножия Главной лестницы, сообщил в соцсети Х замглавы администрации Дэн Скавино.
На картине Трамп изображён с окровавленным лицом на фоне развевающегося американского флага — это момент после того, как он выжил в покушении в июле 2024 года. Пресс-секретарь Белого дома Харрисон Филдс сообщил в соцсети X, что портрет Обамы всё ещё висит в Зале для приёмов на первом этаже государственной части здания.
По данным издания The Hill, теперь портрет Обамы, скорее всего, находится на месте, где раньше висела картина 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.
Ранее Life.ru рассказал, что художница Сара Бордман, которая написала «поистине худший» портрет Дональда Трампа может остаться без работы. Сейчас её карьера находится под угрозой из-за критики со стороны главы Белого дома. Данная картина висела в здании Капитолия шесть лет и только в марте 2025 года президент США выразил недовольство и изображение сняли.