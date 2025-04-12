В Белом доме портрет Обамы заменили на картину с окровавленным лицом Трампа

На картине Трамп изображён с окровавленным лицом на фоне развевающегося американского флага — это момент после того, как он выжил в покушении в июле 2024 года. Пресс-секретарь Белого дома Харрисон Филдс сообщил в соцсети X, что портрет Обамы всё ещё висит в Зале для приёмов на первом этаже государственной части здания.