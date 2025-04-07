Создатель «худшего» портрета Дональда Трампа оказалась в шаге от банкротства

Британская художница Сара Бордман, которая стала автором «поистине худшего» портрета Дональда Трампа, пожаловалась на серьёзные проблемы. Её многолетняя карьера оказалась под угрозой из-за критики со стороны главы Белого дома, пишет The Guardian.

«Обвинения в том, что я «намеренно исказила» портрет и что я «должно быть, утратила свой талант с возрастом», теперь напрямую и негативно сказываются на моём бизнесе, которому уже более 41 года», — цитируют Сару в издании.