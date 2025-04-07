Создатель «худшего» портрета Дональда Трампа оказалась в шаге от банкротства
Guardian: Автор «худшего» портрета Трампа заявила об угрозе своей карьере
Портрет Дональда Трампа в Капитолии. Обложка © Truth Social / Donald J. Trump
Британская художница Сара Бордман, которая стала автором «поистине худшего» портрета Дональда Трампа, пожаловалась на серьёзные проблемы. Её многолетняя карьера оказалась под угрозой из-за критики со стороны главы Белого дома, пишет The Guardian.
«Обвинения в том, что я «намеренно исказила» портрет и что я «должно быть, утратила свой талант с возрастом», теперь напрямую и негативно сказываются на моём бизнесе, которому уже более 41 года», — цитируют Сару в издании.
Художница признала право американского лидера на критику, но опровергла его слова о целенаправленной порче картины. Напомним, что официальный портрет Трампа для здания Капитолия, написанный Бордман, провисел там в течение шести лет. Лишь в марте 2025-го президент США высказал недовольство по этому поводу, после чего полотно демонтировали.