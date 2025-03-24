Никас Сафронов вызвал на «портретную дуэль» художницу, превратившую Трампа в «председателя колхоза»

Дональд Трамп — интереснейшая фигура для любого фотографа или художника из-за многогранности фактуры и сложного строения лица. Тем обиднее, что в капитолии (заксобрании) Колорадо выставили халтуру вместо достойного парадного портрета, считает народный художник Российской Федерации, Академик РАХ, Профессор кафедры рисунка и живописи РГУ им Косыгина, Профессор и Декан факультета культуры и искусства УлГУ Никас Сафронов.

По его словам, с этим портретом всё изначально не так: во-первых, ракурс выбран неудачно (обычно портреты выгодно рисовать справа налево по расположению от зрителя). С размером художница тоже промахнулась: по закону жанра такой портрет не должен быть слишком маленьким, чтобы на нём был виден характер персоны. Кроме того, продолжает Сафронов, портрет явно написан с фотографии, и тот факт, что его коллега не справилась с такой элементарной задачей, выглядит досадно. Да и вообще парадные портреты, по словам нашего собеседника, не рисуют смеющимися. Для этого есть жанровые работы, где изображены разного рода действия: кто-то, скажем, наливает вино, как это бывает в старой голландской европейской живописи. В таких работах могут и танцевать, но официальный портрет всегда должен быть без лишнего напряжения и уж ни в коем случае не смеющимся. Допускается в некоторых случаях легкая улыбка, как на картине Леонардо да Винчи «Джоконда», но не такая, как на портрете Джорджа Буша той же художницы.

В портрете президента Трампа нет ни характера, ни души. Он выглядит неестественно, каким-то опухшим. В советское время такие портреты председателей колхозов рисовали для деревенских клубов, а в городах такое искусство уже было недопустимо. Многие наши художники могли бы поехать туда, чтобы давать мастер-классы, преподавать, поднять их художественную школу на достойный уровень. Никас Сафронов

Собеседник Life.ru отметил, что коллективный Запад уже более трех лет пытается отказаться от русского искусства и культуры, вытесняя его из эфиров и музеев. Если так будет продолжаться, то их живописная школа будет утеряна, и художники останутся исключительно такие, как Сара Бордман — автор нашумевшего портрета.

«Я готов посоревноваться с Sarah A. Boardman и написать президента Трампа. Уверен, что он будет более удачным. Хотя один портрет Трампа у меня уже есть, я написал его как вольную картину ещё 8 лет назад. Он находится сейчас на одной из моих выставок, я готов его забрать и им передать», — заключил российский художник.