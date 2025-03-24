Исказили намерено: Трамп оскорбился своим портретом в Капитолии Колорадо

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство своим портретом в Капитолии. Он раскритиковал изображение, размещённое в галерее американских лидеров штата Колорадо.

По его мнению, никто не хочет видеть свои плохие фотографии или неудачные портреты. Трамп отметил, что его намерено исказили и повесили в Капитолии Колорадо.

«То, что выставил губернатор в Капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел», — написал Трамп в соцсети Truth Social.