Исказили намерено: Трамп оскорбился своим портретом в Капитолии Колорадо
Недовольный своим портретом в Капитолии Трамп заявил, что его исказили намерено
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство своим портретом в Капитолии. Он раскритиковал изображение, размещённое в галерее американских лидеров штата Колорадо.
По его мнению, никто не хочет видеть свои плохие фотографии или неудачные портреты. Трамп отметил, что его намерено исказили и повесили в Капитолии Колорадо.
«То, что выставил губернатор в Капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее президент России Владимир Путин подарил Трампу его портрет, созданный одним из российских художников. Неожиданный подарок произвел на главу Белого дома впечатление. Спецпосланник Стивен Уиткофф сообщил, что американский лидер был тронут этим жестом.