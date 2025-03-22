Трамп был тронут неожиданным подарком от Путина

Президент РФ Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу его портрет, нарисованный одним из российских художников. Неожиданный презент впечатлил главу Белого дома, рассказал его спецпосланник Стивен Уиткофф.

По словам политика, Путин попросил его передать Трампу портрет в ходе мартовской встречи в Москве. Уиткофф сдержал обещание и вручил посылку президенту США по возвращении в Вашингтон.