Трамп был тронут неожиданным подарком от Путина
Президент РФ Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу его портрет, нарисованный одним из российских художников. Неожиданный презент впечатлил главу Белого дома, рассказал его спецпосланник Стивен Уиткофф.
По словам политика, Путин попросил его передать Трампу портрет в ходе мартовской встречи в Москве. Уиткофф сдержал обещание и вручил посылку президенту США по возвращении в Вашингтон.
«Он был по-настоящему тронут», — заявил спецпосланник журналисту Такеру Карлсону.
Напомним, что Стив Уиткофф посещал российскую столицу 13 марта. Он встретился с главой РФ, и через него Путин передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа. Встреча длилась около трёх-четырёх часов.
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