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14 марта, 01:33

Самолёт со спецпосланником Трампа Уиткоффом покинул Москву

Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф покинул Москву после непродолжительного визита. Согласно данным сервиса Flightradar, самолёт дипломата вылетел из столичного Внуково в ночь на 14 марта.

По информации газеты «Известия», перед отправкой американский гость посетил посольство США в Москве, где провёл около часа. Затем кортеж отправился на территорию воздушной гавани.

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О прибытии Стива Уиткоффа в Москву стало известно 13 марта. Встретиться со спецпосланником Трампа должен был лично президент России Владимир Путин. По данным Кремля, тема переговоров — урегулирование украинского конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / Robert Buchel

Илья Пушкарев
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