Самолёт со спецпосланником Трампа Уиткоффом покинул Москву

Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф покинул Москву после непродолжительного визита. Согласно данным сервиса Flightradar, самолёт дипломата вылетел из столичного Внуково в ночь на 14 марта.

По информации газеты «Известия», перед отправкой американский гость посетил посольство США в Москве, где провёл около часа. Затем кортеж отправился на территорию воздушной гавани.