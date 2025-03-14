Самолёт со спецпосланником Трампа Уиткоффом покинул Москву
Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф покинул Москву после непродолжительного визита. Согласно данным сервиса Flightradar, самолёт дипломата вылетел из столичного Внуково в ночь на 14 марта.
По информации газеты «Известия», перед отправкой американский гость посетил посольство США в Москве, где провёл около часа. Затем кортеж отправился на территорию воздушной гавани.
О прибытии Стива Уиткоффа в Москву стало известно 13 марта. Встретиться со спецпосланником Трампа должен был лично президент России Владимир Путин. По данным Кремля, тема переговоров — урегулирование украинского конфликта.
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