Журналист кремлёвского пула анонсировал встречу Путина со спецпосланником Трампа

У президента России Владимира Путина вечером в четверг, 13 марта, запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивеном Утикоффом. Она должна состояться после завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Встреча российского лидера и представителя США назначена в первом корпусе Кремля, сообщает специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Тем временем помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил возможности встречи Путина с Уиткоффом. Он уточнил, что предстоящие переговоры с американской стороной могут проводиться на высоком уровне.