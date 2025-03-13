Журналист кремлёвского пула анонсировал встречу Путина со спецпосланником Трампа
Журналист Колесников: Путин проведёт встречу с Уиткоффом вечером 13 марта
Стив Уиткофф и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / АР, © Life.ru
У президента России Владимира Путина вечером в четверг, 13 марта, запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивеном Утикоффом. Она должна состояться после завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Встреча российского лидера и представителя США назначена в первом корпусе Кремля, сообщает специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Тем временем помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил возможности встречи Путина с Уиткоффом. Он уточнил, что предстоящие переговоры с американской стороной могут проводиться на высоком уровне.
«Спецпосланник США будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга. [Встреча самого высокого ранга] не исключена», — сказал Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Напомним, что Стив Уиткофф прибыл сегодня в Москву. СМИ утверждали, что он встретится с Владимиром Путиным. Также и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил скорые контакты с американскими переговорщиками в Москве.