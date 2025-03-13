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13 марта, 13:41

Журналист кремлёвского пула анонсировал встречу Путина со спецпосланником Трампа

Журналист Колесников: Путин проведёт встречу с Уиткоффом вечером 13 марта

Стив Уиткофф и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / АР, © Life.ru

Стив Уиткофф и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / АР, © Life.ru

У президента России Владимира Путина вечером в четверг, 13 марта, запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивеном Утикоффом. Она должна состояться после завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Встреча российского лидера и представителя США назначена в первом корпусе Кремля, сообщает специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Тем временем помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил возможности встречи Путина с Уиткоффом. Он уточнил, что предстоящие переговоры с американской стороной могут проводиться на высоком уровне.

«Спецпосланник США будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга. [Встреча самого высокого ранга] не исключена», — сказал Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

США определили посредника на переговорах с РФ, это не Стив Уиткофф
США определили посредника на переговорах с РФ, это не Стив Уиткофф

Напомним, что Стив Уиткофф прибыл сегодня в Москву. СМИ утверждали, что он встретится с Владимиром Путиным. Также и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил скорые контакты с американскими переговорщиками в Москве.

Мария Любицкая
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