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13 марта, 09:28

«Потом расскажем»: Песков сделал заявление о прибытии переговорщиков США в РФ

Песков: В РФ вылетели переговорщики по украинскому конфликту от США

В Россию летят представители США для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Со стороны РФ запланированы соответствующие контакты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, переговорщики летят, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперёд, потом расскажем», — сказал Песков.

Ранее Life.ru сообщал, что в Россию для переговоров по Украине вылетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Его самолёт уже пересёк границу с Россией. У него запланирована встреча в Москве с президентом России Владимиром Путиным. В феврале Уиткофф уже побывал в российской столице и провёл беседу с российским лидером. Тогда он отметил, что его впечатления от визита в Москву и общения с Владимиром Путиным были исключительно положительными.

Песков: РФ работает с более взвешенными вариантами решения конфликта на Украине
Песков: РФ работает с более взвешенными вариантами решения конфликта на Украине
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Life.ru

Полина Никифорова
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