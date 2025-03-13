«Потом расскажем»: Песков сделал заявление о прибытии переговорщиков США в РФ
Песков: В РФ вылетели переговорщики по украинскому конфликту от США
В Россию летят представители США для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Со стороны РФ запланированы соответствующие контакты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Действительно, переговорщики летят, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперёд, потом расскажем», — сказал Песков.
Ранее Life.ru сообщал, что в Россию для переговоров по Украине вылетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Его самолёт уже пересёк границу с Россией. У него запланирована встреча в Москве с президентом России Владимиром Путиным. В феврале Уиткофф уже побывал в российской столице и провёл беседу с российским лидером. Тогда он отметил, что его впечатления от визита в Москву и общения с Владимиром Путиным были исключительно положительными.
Life.ru