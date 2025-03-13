«Потом расскажем»: Песков сделал заявление о прибытии переговорщиков США в РФ

Ранее Life.ru сообщал, что в Россию для переговоров по Украине вылетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Его самолёт уже пересёк границу с Россией. У него запланирована встреча в Москве с президентом России Владимиром Путиным. В феврале Уиткофф уже побывал в российской столице и провёл беседу с российским лидером. Тогда он отметил, что его впечатления от визита в Москву и общения с Владимиром Путиным были исключительно положительными.