Вылетевший утром из Катара самолёт спецпосланника Трампа пересёк границу с РФ

Ряд СМИ сообщают, что в ближайшее время он прибудет в Москву. Туда же сегодня, напомним, прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Уиткофф планирует приезд в Москву, где в четверг, 13 марта, у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Напоминаем, что в феврале спецпредставитель президента США уже побывал в российской столице и провёл беседу с российским лидером. Тогда он отметил, что его впечатления от визита в Москву и общения с Владимиром Путиным были исключительно положительными.