Вылетевший утром из Катара самолёт спецпосланника Трампа пересёк границу с РФ
Flightradar: Самолёт спецпосланника Трампа пересёк границу с РФ
Вылетевший утром из Катара самолёт спецпосланника президента США Стива Уиткоффа пересёк границу с Россией. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Ряд СМИ сообщают, что в ближайшее время он прибудет в Москву. Туда же сегодня, напомним, прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Уиткофф планирует приезд в Москву, где в четверг, 13 марта, у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Напоминаем, что в феврале спецпредставитель президента США уже побывал в российской столице и провёл беседу с российским лидером. Тогда он отметил, что его впечатления от визита в Москву и общения с Владимиром Путиным были исключительно положительными.
Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai