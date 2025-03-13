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13 марта, 08:55

Вылетевший утром из Катара самолёт спецпосланника Трампа пересёк границу с РФ

Flightradar: Самолёт спецпосланника Трампа пересёк границу с РФ

Вылетевший утром из Катара самолёт спецпосланника президента США Стива Уиткоффа пересёк границу с Россией. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Ряд СМИ сообщают, что в ближайшее время он прибудет в Москву. Туда же сегодня, напомним, прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Уиткофф планирует приезд в Москву, где в четверг, 13 марта, у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Напоминаем, что в феврале спецпредставитель президента США уже побывал в российской столице и провёл беседу с российским лидером. Тогда он отметил, что его впечатления от визита в Москву и общения с Владимиром Путиным были исключительно положительными.

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Обложка ©

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Наталья Демьянова
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