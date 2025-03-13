Западные СМИ утверждают, что РФ назвала США условия для прекращения огня на Украине
Reuters: РФ представила США список требований для прекращения огня на Украине
Россия составила для США список требований для прекращения огня на Украине, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источники. По данным журналистов, в перечень входит отказ Киева от вступления в НАТО, запрет на размещение западных военных на территории страны и признание воссоединения Крыма, Донбасса и Новороссии с РФ.
«Два источника, знакомых с ситуацией, сообщили, что Россия представила Вашингтону список требований по соглашению о прекращении войны на Украине и перезагрузке отношений с Соединёнными Штатами», — говорится в публикации.
При этом полный список условий не приводится. Агентство отмечает, что они схожи с уже ранее озвученными и не являются сюрпризом для Вашингтона. Как пишет Reuters, консультации по этим вопросам между РФ и США проходят в течение последних трёх недель.
Напомним, 11 марта в Джидде прошли переговоры делегаций США и Украины, продлившиеся девять часов. По их завершению стороны выпустили совместное заявление, в котором Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. В Кремле, комментируя это предложение, призвали не забегать вперёд. Посол РФ в Великобритании отметил, что Москва рассмотрит данный вопрос. При этом глава МИД России Сергей Лавров исключил компромисс по Украине, который ставит под угрозу судьбы людей.
ТАСС / Александр Река