Западные СМИ утверждают, что РФ назвала США условия для прекращения огня на Украине

Россия составила для США список требований для прекращения огня на Украине, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источники. По данным журналистов, в перечень входит отказ Киева от вступления в НАТО, запрет на размещение западных военных на территории страны и признание воссоединения Крыма, Донбасса и Новороссии с РФ.

«Два источника, знакомых с ситуацией, сообщили, что Россия представила Вашингтону список требований по соглашению о прекращении войны на Украине и перезагрузке отношений с Соединёнными Штатами», — говорится в публикации.