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Регион
12 марта, 09:49
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Кремль дал первый комментарий на предложение США по перемирию на Украине

Песков призвал не забегать вперёд, говоря о реакции РФ на идею о перемирии

Власти РФ внимательно изучают все заявления, сделанные на вчерашних переговорах США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал «не забегать вперёд», отвечая на вопрос о реакции России на предложения США о 30-дневном перемирии на Украине.

«Вы забегаете чуть-чуть вперёд. Мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой и [госсекретарь США Марко] Рубио и [советник президента США по нацбезопасности Майк] Уолтц, заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде», — пояснил представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что Москва внимательно изучает заявления, которые сделаны по итогам переговоров Вашингтона и Киева, а также знакомится с текстом совместного заявления.

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Напомним, накануне в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась встреча делегаций США и Украины. После переговоров было опубликовано совместное заявление сторон, где говорится Украина согласна с предложением Штатов и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Президент США выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин тоже согласится прекратить боевые действия на Украине.

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Life.ru

Александр Юнашев
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