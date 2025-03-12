Кремль дал первый комментарий на предложение США по перемирию на Украине
Песков призвал не забегать вперёд, говоря о реакции РФ на идею о перемирии
Власти РФ внимательно изучают все заявления, сделанные на вчерашних переговорах США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал «не забегать вперёд», отвечая на вопрос о реакции России на предложения США о 30-дневном перемирии на Украине.
«Вы забегаете чуть-чуть вперёд. Мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой и [госсекретарь США Марко] Рубио и [советник президента США по нацбезопасности Майк] Уолтц, заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде», — пояснил представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что Москва внимательно изучает заявления, которые сделаны по итогам переговоров Вашингтона и Киева, а также знакомится с текстом совместного заявления.
Напомним, накануне в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась встреча делегаций США и Украины. После переговоров было опубликовано совместное заявление сторон, где говорится Украина согласна с предложением Штатов и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Президент США выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин тоже согласится прекратить боевые действия на Украине.
Life.ru