Кремль дал первый комментарий на предложение США по перемирию на Украине

Власти РФ внимательно изучают все заявления, сделанные на вчерашних переговорах США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал «не забегать вперёд», отвечая на вопрос о реакции России на предложения США о 30-дневном перемирии на Украине.

«Вы забегаете чуть-чуть вперёд. Мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой и [госсекретарь США Марко] Рубио и [советник президента США по нацбезопасности Майк] Уолтц, заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде», — пояснил представитель Кремля на брифинге.