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Регион
11 марта, 20:55

Трамп надеется на согласие Путина по прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о надежде на то, что российский лидер Владимир Путин согласится прекратить боевые действия на Украине. Он отметил, что американские представители скоро начнут встречи с российской стороной.

«Украина согласилась на прекращение огня. Теперь нам нужно получить согласие от президента Путина, чтобы продвинуть этот процесс», — сообщил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп решил возобновить военную помощь Украине
Трамп решил возобновить военную помощь Украине

По его словам, американские делегаты планируют переговоры с российскими чиновниками «сегодня или завтра». Они собираются обсудить условия возможного перемирия.

Ранее Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным «на этой неделе». Это обещание стало результатом американо-украинских переговоров в Джидде, по итогам которых Украина согласилась немедленно остановить огонь на 30 дней.

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kremlin.ru

Лия Мурадьян
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