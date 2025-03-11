Трамп надеется на согласие Путина по прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о надежде на то, что российский лидер Владимир Путин согласится прекратить боевые действия на Украине. Он отметил, что американские представители скоро начнут встречи с российской стороной.

«Украина согласилась на прекращение огня. Теперь нам нужно получить согласие от президента Путина, чтобы продвинуть этот процесс», — сообщил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.