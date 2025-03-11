Трамп решил возобновить военную помощь Украине
Уолтц: Трамп возобновил военную помощь Киеву после переговоров в Джидде
Президент США Дональд Трамп по итогам американо-украинских переговоров в Джидде решил немедленно восстановить военную и разведывательную помощь киевским властям. Об этом сообщил на пресс-конференции помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.
«Президент [США] отменил приостановку помощи Украине в области безопасности. Это решение вступает в силу сразу», — заявил он.
Напомним, переговоры между США и Украиной начались в обед 11 марта в Саудовской Аравии и длились девять часов. Украинская делегация на встречах в Джидде просила США добиться от России частичного прекращения огня. Они хотели, чтобы российские войска не наносили удары беспилотниками и ракетами большой дальности. В Кремле подчеркнули, что Москва намерена завершить конфликт на Украине. При этом она не требует от Киева ничего невыполнимого в ходе переговоров.
Х/AndriyYermak