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Регион
11 марта, 18:57

Трамп решил возобновить военную помощь Украине

Уолтц: Трамп возобновил военную помощь Киеву после переговоров в Джидде

Президент США Дональд Трамп по итогам американо-украинских переговоров в Джидде решил немедленно восстановить военную и разведывательную помощь киевским властям. Об этом сообщил на пресс-конференции помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Президент [США] отменил приостановку помощи Украине в области безопасности. Это решение вступает в силу сразу», — заявил он.

МИД РФ: Атака БПЛА на Москву приурочена к контактам США и Украины в Джидде
МИД РФ: Атака БПЛА на Москву приурочена к контактам США и Украины в Джидде

Напомним, переговоры между США и Украиной начались в обед 11 марта в Саудовской Аравии и длились девять часов. Украинская делегация на встречах в Джидде просила США добиться от России частичного прекращения огня. Они хотели, чтобы российские войска не наносили удары беспилотниками и ракетами большой дальности. В Кремле подчеркнули, что Москва намерена завершить конфликт на Украине. При этом она не требует от Киева ничего невыполнимого в ходе переговоров.

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Х/AndriyYermak

Лия Мурадьян
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